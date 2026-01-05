لندن : تعرض الكرواتي يوشكو غفارديول مدافع مانشستر سيتي لكسر في ساقه خلال التعادل مع تشلسي 1 1 على ملعب الاتحاد الأحد، وفق ما أفاد الإثنين ثاني الدوري الانكليزي لكرة القدم من دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وغادر غفارديول الملعب بسبب الاصابة في الدقيقة 51، ليلحق به زميله في خط الدفاع البرتغالي روبن دياش بعد 30 دقيقة، قبل أن يسجل الأرجنتيني إنتسو فرنانديس هدف التعادل للضيوف في الوقت بدل الضائع.

وبهذا التعادل، بقي سيتي في المركز الثاني متأخرا بفارق ست نقاط عن أرسنال متصدر الـ "بريميرليغ" (48 مقابل 42).

وأعلن سيتي في بيان أن غفارديول أصيب بكسر في عظم الساق اليمنى، وأضاف "سيخضع المدافع لعملية جراحية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ولا يزال التقييم جاريا لتحديد مدى الإصابة والتوقعات بشأن حالته".

وعلّق غفارديول (23 عاما) الذي من المتوقع أيضا أن يكون مع منتخب بلاده هذا الصيف للمشاركة في كأس العالم، عبر منصة اكس قائلا "إنها لحظة صعبة، لكنها لن تحبط عزيمتي أبدا. أنا أعرف من أنا ومن أين أتيت".

وقبل تأكيد مدى إصابة غفارديول، قال الإسباني بيب غواريولا مدرب سيتي إن الوضع "لا يبدو جيدا" بالنسبة لأي من اللاعبَين، في حين لم يُعلن بعد عن مدى إصابة دياش.

وتُفاقم غيابات غفارديول ودياش مشاكل سيتي الدفاعية، حيث يغيب جون ستونز منذ شهر بسبب إصابة في الفخذ، بينما يتواجد ريان آيت نوري مع منتخب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية.

كما غاب لاعب الوسط الإسباني نيكو غونزاليس عن مباراة تشلسي، في حين يفتقد غوارديولا أيضا خدمات البرازيلي سافينيو، والنروجي أوسكار بوب، والكرواتي ماتيو كوفاسيتش والمصري عمر مرموش في مباراة الأربعاء على أرضه أمام برايتون.

ورحّب سيتي بعودة الإسباني رودري الذي لعب 90 دقيقة كاملة ضد تشلسي في أول مباراة له كأساسي منذ تشرين الاول/أكتوبر الماضي.

وكان لاعب الوسط المؤثر قد عانى من عدة انتكاسات، كان آخرها إصابة في أوتار الركبة أثناء محاولته التعافي من إصابة خطيرة في الركبة أبعدته عن معظم الموسم الماضي.