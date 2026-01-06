بريزبين (أستراليا) : تشعر البيلاروسية أرينا سابالينكا بـ"الحزن" إزاء ردود الفعل السلبية على مباراة الاستعراض "معركة الجنسين" التي جمعتها مع الأسترالي نيك كيريوس، مؤكدة أنها "جذبت أنظار الكثيرين" إلى رياضة التنس.

وخسرت المصنفة الأولى عالميا أمام كيريوس 3 6، 3 6 في دبي أواخر كانون الأول/ديسمبر في الحدث الذي حظي بتغطية واسعة.

وانتقد البعض الدوافع وراء إقامة المباراة، التي نظمتها الوكالة التي تدير أعمال اللاعبَين، معتبرين أن الهدف لم يتجاوز نسب المشاهدة والعائدات المالية.

وقالت سابالينكا الثلاثاء في تصريحات خلال دورة بريزبين الدولية التي تفتتح الموسم "ما يحزنني هو أن بعض الناس فهموا الفكرة بشكل خاطئ. كان الأمر ممتعا، وكان تحديا رائعا. أعتقد أننا جذبنا أنظارا كثيرة إلى التنس".

وأضافت "لم يكن الهدف إثبات شيء لأي شخص. كان الهدف أن نُظهر أن التنس يمكن أن يكون رياضة ضخمة، وأننا قادرون على جذب اهتمام كبير لمباراة استعراضية، وهو أمر لا يحدث عادة، وقد أثبتنا ذلك. هذا كل ما في الأمر".

وكانت المصنفة الثانية عالميا البولندية إيغا شفيونتيك قالت السبت إن التنس النسائي لا يحتاج إلى مثل هذه المباراة "لأنني أشعر أن التنس النسائي قادر على النهوض بمفرده حاليا".

كما أثار اختيار كيريوس، الذي اعترف بالاعتداء على صديقة سابقة عام 2021 واضطر لاحقا إلى النأي بنفسه عن تصريحات اعتبرت مسيئة للنساء، جدلا حول مدى ملاءمته لدور ممثل الرجال في الحدث.

المواجهة التي أقيمت في 28 كانون الأول/ديسمبر وفق قواعد معدلة لتقليل الفوارق البدنية بين اللاعبين، لم تشبه كثيرا اللقاء التاريخي عام 1973 بين النجمة الأميركية بيلي جين كينغ ومواطنها بوبي ريغز.

في ذلك الوقت، كان الرهان أكبر مع سعي الجولة الاحترافية النسائية التي أسستها كينغ إلى مزيد من الشرعية وزيادة الجوائز المالية.