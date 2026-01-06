بريزبين (أستراليا) : استهل خصما "معركة الجنسين" البيلاروسية أرينا سابالينكا والأسترالي نيك كيريوس موسمهما بشكل متباين، في دورة بريزبين للتنس الثلاثاء.

ففي حين أكدت سابالينكا أن المباراة الاستعراضية المثيرة للجدل، كانت مفيدة لها بعد فوزها الساحق بمجموعتين دون رد على الإسبانية كريستينا بوكسا، تعثر كيريوس في أول اختبار له بخسارته أمام الأميركي ألكسندر كوفاتشيفيتش 3 6، 4 6.

ولم تحتج سابالينكا، المصنفة الأولى عالميا، سوى 48 دقيقة للتخلص من بوكسا 6 0، 6 1 في الدور الثاني من الدورة التي تفتتح الموسم.

وتشكل سهولة الفوز على المصنفة الخمسين عالميا إنذارا لمنافسات البيلاروسية، قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة في 18 كانون الثاني/يناير.

وأنهت سابالينكا المجموعة الأولى في 22 دقيقة فقط، ثم احتاجت إلى 26 دقيقة لحسم الثانية أمام منافسة لم تجد أي حل بمواجهة قوة ضربات اللاعبة البالغة 27 عاما.

وقالت سابالينكا إن الأداء القوي في أول مباراة لها هذا الموسم يثبت أن المباراة الاستعراضية التي خاضتها في دبي في 28 كانون الأول/ديسمبر ضد كيريوس كانت ذات فائدة كبيرة.

وأضافت "أعني، عندما تلعب ضد رجل، تكون القوة مختلفة تماما، خصوصا عندما يكون نيك، الذي يلعب ضربات قصيرة في كل كرة تقريبا، فتتحرك كثيرا، وكان ذلك تدريبا رائعا للياقتي. واليوم شعرت أنني جاهزة للتحرك".

في المقابل، يحاول كيريوس العودة تدريجا إلى الملاعب بعد ثلاث سنوات عانى خلالها من الإصابات، ما جعله يتراجع إلى المركز 671 عالميا.

وفي أول مباراة رسمية له منذ آذار/مارس، أظهر وصيف ويمبلدون السابق لمحات من موهبته لكنه افتقد للثبات أمام كوفاتشيفيتش الصلب.

وقال كيريوس "أشعر أنني بخير وسأحاول أن أستفيد من هذه المباراة كخطوة للبناء. هذا هدفي بالطبع، ليس فقط بطولة أستراليا المفتوحة، بل هذا العام كله مهما يحمل لي. أريد أن أواصل اللعب قدر الإمكان، وسنرى".

وستواجه سابالينكا في الدور الثالث الرومانية سورانا كيرستيا الفائزة على اللاتفية أوستابنكو 6 2، 7 6 (7 5)، وتبقى على المسار لملاقاة الأميركية ماديسون كيز في ربع النهائي في إعادة لنهائي أستراليا المفتوحة العام الماضي الذي فازت به كيز.

ولدى السيدات أيضا (500)، بلغت كيز الدور الثالث في بريزبين بفوزها على مواطنتها ماكارتني كيسلر 6 4، 6 3.

وقالت كيز التي استفادت من الإعفاء في الدور الأول مثل سابالينكا، إنها وجدت صعوبة في إيجاد الإيقاع في البداية "أعتقد أن الأمر يكون أصعب قليلا عندما تكون منافستك قد لعبت مباراة بالفعل، بينما تحاولين أنت التخلص من بعض الصدأ. شعرت أن الأمر استغرق وقتا قليلا حتى أجد إيقاعي، لكن بمجرد أن فعلت ذلك، شعرت أنني استقرت بشكل أفضل".