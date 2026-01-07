بريزبين (أستراليا) : واصل الروسي دانييل مدفيديف انطلاقته القوية مع بداية العام الجديد استعدادا لبطولة أستراليا المفتوحة، اولى البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، بفوزه على الاميركي فرانسيس تيافو 6 3 و6 2 في الدور الثاني من دورة بريزبين الاربعاء.

واحتاج مدفيديف إلى قرابة ساعة فقط للتغلب على منافسه، بعدما كان اسقط المجري مارتون فوتشوفيتش بالنتيجة عينها في الدور الاول الإثنين.

وتألق مدفيديف بارسالاته أمام تيافو من دون أن يواجه أي نقطة كسر في طريقه إلى الدور ربع النهائي.

وكان الروسي البالغ 29 عاما قد أقر في وقت سابق أنّ الإسباني كارلوس ألكاراس ، المصنف أول عالميا، ووصيفه الإيطالي يانيك سينر، بعيدان عن متناول باقي اللاعبين.

وأشار أيضا إلى أنّ كل شيء وارد في البطولات الأربع الكبرى، وقد أظهر في الدورين الاوليين في بريزبين أنه سيكون من بين المنافسين الأقوياء عندما تنطلق بطولة أستراليا المفتوحة في 18 الشهر الحالي.

وقال مدفيديف الذي وصل إلى نهائي بطولة ملبورن الكبرى ثلاث مرات "أنا سعيد جدا بأدائي في المباراتين".

وأضاف "هذا بمثابة استمرار لما بدأته في نهاية العام الماضي حين كنت ألعب بشكل أفضل فأفضل".

وتابع "لكني أعتقد أن هاتين المباراتين (هذا الأسبوع) كانتا أفضل، وأنا سعيد لأن بعض الأمور التي تدربت عليها في فترة ما قبل الموسم قد أتت ثمارها هنا".

واضطر التشيكي ييري ليهيتشكا، حامل اللقب، للانسحاب أمام الأميركي سيباستيان كوردا.