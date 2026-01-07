العلا (السعودية) : انسحب السعودي يزيد الراجحي حامل لقب رالي دكار الصحراوي من المرحلة الرابعة في العلا الأربعاء بعد مشكلات تقنية، وذلك تفاديا لحصول أي مشكلة صحية، حسب ما قال سائق تويوتا أوفردرايف.

وقال الراجحي في مقطع فيديو بجانب سيارته فيما أعلن موقع رالي دكار الرسمي انسحابه من المرحلة الرابعة "انسحبت من رالي دكار، ولكن ماذا حصل ولماذا أنا سعيد لانسحابي؟ الخبر الذي سأقوله سأضمنه التقرير الطبي، حيث قبل أسبوع من مشاركتي في دكار طلب مني الطبيب أن أخضع لفحص بالرنين المغناطيسي".

وأضاف ابن الـ 44 عاما "قال لي الطبيب أن الفقرة الثالثة المهشمة في ظهري لم تلتئم بعد، ونصحني عدم المشاركة في الرالي. عندما اطلعت ملاحي (الألماني) تيمو (غوتشالك) على ما قاله لي الطبيب اعلمته بأني سأربط حزاما حول ظهري، لكنه اعتبر أن ذلك سيجعل اللجنة التنظيمية تشك بأني أعاني من مشكلة صحية".

وكان رجل الأعمال تعرض لحادث قوي في المرحلة الختامية لباها الأردن في نيسان/أبريل الماضي، حيث أظهرت الفحوص الطبية اصابته بكسر في فقرتين من عموده الفقري، فيما تعرض ملاحه غوتشالك لاربعة كسور.

وتابع السائق السعودي الذي كان انطلق الاربعاء من المركز التاسع عشر "قال لي تيمو انه في حال شعرت بتنميل، وتحديدا خلال اجتيازنا للمطبات، يجب أن انسحب من الرالي، ولكن المشكلة تمكن في حال تعرضنا لحادث، وهذا أمر وارد حدوثه".

واستطرد قائلا "انطلقنا اليوم ولكن تعرضنا لثلاث حالات انثقاب للاطارات وانتظرنا قرابة نصف ساعة للحصول على اطارات جديدة. تأخرنا قرابة ساعة وكان يتوجب علينا للتعويض المخاطرة، لكننا قررنا عدم المخاطرة او التعرض لحادث".

وختم قائلا "فلماذا نخاطر بحادث، هناك دكار مقبل وقد فزنا السنة الماضية وبإذن الله نعوضكم بفوز ثان في السنوات المقبلة. شكرا لكم واعتذر منكم".

ونشر موقع الرالي الرسمي ان الراجحي "يعاني من مشاكل تقنية وأعلن انسحابه من المرحلة عند الكيلومتر 234. الفائز برالي داكار 2025 يرى آماله في المنافسة على اللقب تتبخر ولن يتمكن من الدفاع عن لقبه هذا العام".