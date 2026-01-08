ميلانو (إيطاليا) : اقتنص إنتر ميلان هدية فيرونا الذي انتزع تعادلا مفاجئا أمام نابولي حامل اللقب 2 2 الأربعاء، ليستغلّها الفريق ويعزّز موقعه في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه بارما بهدفين دون رد في المرحلة التاسعة عشرة.

وبعد ساعات من سقوط أحد أبرز منافسيه على لقب السكوديتو في فخ التعادل، تمكن نيراتسوري من تثبيت أقدامه في الصدارة بفوز سادس تواليا جاء بفضل هدفي فيديريكو ديماركو (42) والفرنسي ماركوس تورام (90+8).

وعزز انتر رصيده إلى 42 نقطة بفارق أربع نقاط عن ميلان الذي يلتقي جنوى الخميس مع فرصة إعادة الفارق إلى نقطة واحدة، ونابولي الثالث.

ويعد هذا الفوز معنويا بامتياز لانتر قبل صدامه المرتقب امام نابولي الأحد في مواجهة قد تحدد بوصلة اللقب إلى حدّ كبير، او على الاقل ستساهم في رسم معالم المرحلة المقبلة.

وفي المباراة الثانية، بعدما منح الدنماركي مارتن فريسي (16) والنيجيري غيفت أوربان (27 من ركلة جزاء) تقدما لافتا لفيرونا في معقل نابولي، نجح النادي الجنوبي في الرد في الشوط الثاني معادلا النتيجة عبر الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي (54) وجوفاني دي لورنتسو (82).

وقال دي لورنتسو في تصريحات لمنصة "دازون" للبث التدفقي "الجانب الإيجابي هو أننا عدنا في النتيجة بعد التأخر بهدفين، لكن هذه ليست النتيجة التي نريدها… كنا نطمح إلى الفوز بأول مباراة لنا في عام 2026 أمام جماهيرنا".

وأضاف "أنا سعيد على المستوى الشخصي بتسجيل الهدف، لكن ذلك لا يكفي".

ويعاني نابولي من غيابات مؤثرة، حيث تابع الكاميروني أندريه فرانك أنغيسا والبلجيكي روميلو لوكاكو اللقاء من المدرجات، فيما يستمر غياب النجم البلجيكي الآخر كيفن دي بروين.

وغاب أيضا عن صفوف نابولي، البرازيلي دافيد نيريس الذي حلّ مكانه الهولندي نوا لانغ، في حين غاب باسكوال مازوكي بسبب الإيقاف بعد طرده أمام لاتسيو.

وسجّل ماكتوميناي هدفه الثالث في الدوري هذا الموسم، مما أشعل انتفاضة نابولي في الثلث الاخير من المباراة لتجنّب الهزيمة، لكن هدف الدنماركي راسموس هويلوند في الدقيقة 72 أُلغي على خلفية لمسة يد عقب مراجعة فيديو الحكم المساعد (في أيه آر).

وبعد ان أُلغي أيضا هدف آخر عن طريق الكوسوفي امير رحماني بداعي التسلل، نجح دي لورنتسو في تهدئة أعصاب جماهير نابولي بتسجيله هدف التعادل قبل ثماني دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

من جهته، واصل اتالانتا استفاقته تحت قيادة المدرب رافاييلي بالادينو بفوز ثمين خارج أرضه على بولونيا 2 0.

ويدين نادي برغامو بفوزه إلى ثنائية المونتينيغري نيكولا كرستوفيتش (37 و60) الذي حل أساسيا مكان جانلوكا سكاماكا المُصاب.

وتقدم أتالانتا إلى المركز السابع برصيد 28 نقطة على حساب بولونيا الثامن (26).

وفشل فيورنتينا في تحقيق فوزه الثالث فقط هذا الموسم بعد ان انتزع لاتسيو التعادل منه 2 2 بهدف قاتل في الوقت بدلا عن ضائع عبر الإسباني بيدرو.