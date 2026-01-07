جدة : تأهل برشلونة حامل اللقب إلى نهائي مسابقة الكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم بسهولة عقب فوزه على أتلتيك بلباو بخماسية نظيفة الأربعاء في جدة.

وسيواجه حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة (15)، الفائز بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اللذين يتواجهان الخميس، في النهائي الأحد.

واستهل المدرب الألماني هانزي فليك اللقاء بإبقاء نجمه اليافع لامين جمال على مقاعد البدلاء قبل ان يزجّ به في الدقيقة 72، لكنّ شيئا لم يقف في وجه العملاق الكاتالوني لتحقيق فوز عريض على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وتناوب على تسجيل خماسية الـ "بلاوغرانا" كل من فيران توريس (22)، فيرمين لوبيس (30)، السوري الأصل روني بردقجي (34) والبرازيلي رافينيا (38 و52).

وهذا الفوز هو التاسع تواليا لبطل إسبانيا في مختلف المسابقات، لينضم بلباو المأزوم هذا الموسم إلى قائمة ضحايا العملاق الكاتالوني.

افتتح توريس التسجيل بعد 22 دقيقة، بمعاونة الحظ قليلا، بعدما آلت إليه كرة تسديدة لوبيس غير المتقنة ليسكنها الشباك من مسافة قريبة.

ولم يتأخر برشلونة لمضاعفة تقدمه بعد تمريرة من رافينيا إلى لوبيس الذي سدد كرة قوية في الزاوية العليا في الهدف الأول من أصل ثلاثة سُجلوا في غضون ثماني دقائق (30).

نجح بردقجي في تسجيل الثالث بعد خطأ في إمساك الكرة من حارس بلباو أوناي سيمون لتتابع الكرة طريقها إلى الشباك (34).

ودكّ رافينيا مرمى منافسه بهدف رابع بعد تسديدة في الزاوية اليسرى العليا وسط هجوم لا يستكين من برشلونة (38).

وأصاب اويهان سانسيب العارضة في اخطر فرص الفريق الباسكي الفائز بالمسابقة للمرة الاخيرة في عام 2021 (42).

ولم يتوان الدولي البرازيلي رافينيا عن إضافة الخامس في مستهل الشوط الثاني بهدف من مسافة قريبة (52).