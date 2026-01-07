مانشستر (المملكة المتحدة) : تلقت آمال مانشستر سيتي باستعادة لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم لنكسة إضافية عقب تعادله أمام برايتون 1 1 الأربعاء في المرحلة الحادية والعشرين، في حين لم يكن وضع أستون فيلا الثالث أفضل حالا بتعادله أمام كريستال بالاس، ما يفتح الطريق امام ارسنال للاقتراب أكثر فأكثر من لقبه الاول منذ عام 2004.

في المباراة الاولى، وضع النرويجي أرلينغ هالاند سيتي في المقدمة على ملعب الاتحاد (41 من ركلة جزاء) محرزا هدفه الـ 150 بقميص النادي، إلا أن ذلك لم يكن كافيا للخروج بالنقاط الثلاث بعد ان أدرك الياباني كاورو ميتوما التعادل لبرايتون (60).

وفي ظل قائمة مدججة بالإصابات، قدم سيتي أداء اقل من المتوقع، ليفشل في تقليص الفارق مع أرسنال متصدر الترتيب سوى إلى خمس نقاط قبل 24 ساعة من لقاء أرسنال المرتقب أمام ليفربول حامل اللقب الخميس.

ويستطيع الـ "غانرز" تعزيز صدارته إلى ثماني نقاط في حال تحقيقه الفوز.

ومع أن سيتي عاد سابقا من فارق مماثل ليُتوج باللقب في عهد مدربه الحالي الإسباني بيب غوارديولا، إلا ان تركيبته الحالية قد لا تملك هذا الترف.

ويُعد هذا التعادل هو الثالث تواليا للسيتي بعد ان وقع في فخه أمام سندرلاند وتشلسي، بخلاف أرسنال الذي يدخل مباراة الخميس على خلفية ثلاثة انتصارات متتالية.

من جهته، كان هالاند الذي سجّل هدفه الـ 150 في 173 مباراة بقميص سيتي في مختلف المسابقات منذ انضمامه إليه قادما من بوروسيا دورتموند الألماني في عام 2022، يمني النفس ان يكون رقمه الشخصي بمثابة بمثابة حافز لتعزيز الموقع التنافسي للفريق.

وفي مجريات اللقاء، كاد برايتون يخطف تقدما مفاجئا عندما أوشك الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما ان يضع الكرة في مرماه عن طريق الخطأ قبل ان يتدارك الموقف (2).

وأنقذ دوناروما فريقه بتصديه لرأسية الالماني باسكال غروس قبل أن يسدّد التركي فيردي كاديوغلو كرة مباشرة نحو أحضان الحارس الإيطالي (8).

ورغم معاناة سيتي، تمكن من انتزاع التقدم بعد حصوله على ركلة جزاء من خطأ من الباراغوياني دييغو غوميس على البلجيكي جيرميي دوكو، فانبرى هالاند للركلة بنجاح (41).

وكاد الهولندي تيخاني رايندرس يمنح سيتي التقدم 2 0 قبل نهاية الشوط الاول إلا أن تسديدته أبعدها غوميس من على خط المرمى.

وتجدد ضغط سيتي وارتطمت كرة البرتغالي برناردو سيلفا بالعارضة الخارجية من فرصة ذهبية لسيتي من أجل تعزيز تقدمه بعد انطلاق الشوط الثاني.

لكنّ رجال غوارديولا خسروا تقدمهم بعد مرور ساعة من عمر اللقاء عندما انتزع ميتوما الكرة من مسافة بعيدة قبل أن ينطلق وسط مساحات واسعة في دفاع سيتي ليتبعها بتسديدة رائعة منخفضة مباشرة في الشباك.

ونال برايتون فرصة ذهبية لخطف الفوز لكن غوميس أخفق في استغلال تمريرة ميتوما وأضاع الكرة من مسافة قريبة (71).

وكاد هالاند يهدي فريقه الفوز لكن رأسيته أبعدها كاديوغلو من على خط المرمى (75).

وفرّط أستون فيلا بفرصة ذهبية للتقدم إلى المركز الثاني على حساب سيتي عندما اكتفى بالتعادل أمام مضيفه كريستال بالاس من دون أهداف.

ويتساوى استون فيلا مع سيتي برصيد 43 نقطة.

أزمة تشلسي ويونايتد تابع

من ناحية أخرى، تواصلت معاناة تشلسي المنقوص وبقي للمباراة الخامسة تواليا دون فوز بسقوطه أمام مضيفه فولهام 1 2.

وتلقى بلوز ضربة كبيرة بطرد لاعبه الإسباني ماركا كوكوريا في الدقيقة الثانية والعشرين.

وسجّل هدفي فولهام المكسيكي راوول خيمينيس (55) والويلزي هاري ويلسون (81)، وليام ديلاب هدف تشلسي (72).

وتراجع تشلسي الذي عيّن ليام روسينيور مدربا له خلفا للإيطالي إنتسو ماريسكا الثلاثاء، إلى المركز الثامن برصيد 31 نقطة وبالتساوي مع فولهام التاسع.

وفي اول مباراة له بعد إقالة المدرب البرتغالي روبن أموريم، سقط مانشستر يونايتد مجددا في فخ التعادل امام بيرنلي المتعثر 2 2.

ورغم ثنائية السلوفيني بنيامين شيشكو (50 و60)، استطاع بيرنلي الخروج بتعادل ثمين من خلال ثنائية ايدن هيفن خطأ في مرماه (13) وجايدون أنتون (66).

ورغم تعادله، تقدم يونايتد إلى المركز السابع برصيد 32 نقطة مستغلا تعثر تشلسي وبالتساوي مع نيوكاسل السادس الفائز على ليدز 4 3، في حين بقي بيرنلي في المركز التاسع عشر قبل الاخير بـ 13 نقطة.

وودّع الغاني انطوان سيمينيو فريقه بورنموث بقيادته له للفوز على توتنهام ومدربه الدنماركي توماس فرانك المأزوم 3 2.

ويقترب سيمينيو من الانتقال إلى سيتي مقابل 87 مليون دولار أميركي، وقد نجح في تسجيل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل عن ضائع في يوم عيد ميلاده الـ 26.