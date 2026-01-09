إيلاف من كييف: شهد غرب أوكرانيا، ليلًا، تصعيدًا عسكريًا لافتًا بعدما تعرّضت مقاطعة لفيف لهجوم بصاروخ باليستي عالي السرعة، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن سرعته قاربت 13 ألف كيلومتر في الساعة، في تطور وصفته كييف بالخطير وغير المسبوق. وأكدت القيادة العسكرية أن تحديد طبيعة الصاروخ سيجري بعد تحليل بقاياه.

رعب صاروخ اوريشنيك الروسي⚡️‼️🚨



صاروخ اوريشنيك يصل إلى هدفه وهو بسرعة 10 الف كيلومتر حيث كان الهدف الرئيسي هو منشأة تخزين الغاز الاستراتيجية تحت الأرض في بيلتشي-فوليتسكو-أوهيرسكي في ستريي - حيث تمثل سعتها أكثر من 50٪ من جميع منشآت تخزين الغاز الأوكرانية. pic.twitter.com/SsNigZ9zCn — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) January 9, 2026

وسارعت السلطات الأوكرانية إلى رفض الرواية الروسية التي بررت الهجوم بالرد على استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصفت تلك المبررات بأنها "واهية وغير منطقية. في السياق ذاته، حذّر وزير الخارجية الأوكراني من أن استخدام صاروخ "أوريشنيك" يشكل تهديدًا يتجاوز حدود أوكرانيا، ويمسّ أمن القارة الأوروبية وحلف شمال الأطلسي.

ومع اتساع تداعيات الضربة، طالبت كييف بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، فيما تداول ناشطون أوكرانيون على مواقع التواصل مقاطع مصورة تظهر وهجًا أحمر في سماء لفيف، قيل إنه ناجم عن سقوط الصاروخ، وهو مشهد أعاد إلى الأذهان هجومًا مشابهًا وقع في دنيبروبتروفسك عام 2024.

وأكدت السلطات المحلية تضرر منشأة من البنية التحتية الحيوية، في حين تحدثت تقارير عن استهداف منشآت حساسة، من بينها خزان غاز ضخم تحت الأرض قرب مدينة ستري، ما تسبب باضطرابات في إمدادات الغاز، إضافة إلى احتمالية إصابة مواقع عسكرية، بينها وحدات صاروخية.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ هجوم واسع النطاق باستخدام صواريخ "أوريشنيك"، قالت إنه استهدف مواقع حيوية، بينها منشآت مرتبطة بإنتاج الطائرات المسيّرة، ردًا على هجمات أوكرانية سابقة.

من جهتها، أفادت القوات الجوية الأوكرانية بأن روسيا أطلقت خلال الليل موجة كثيفة من الهجمات شملت 242 طائرة مسيّرة و36 صاروخًا، بينها صاروخ باليستي فرط صوتي متوسط المدى. وأوضحت أن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط الغالبية، بينما أصابت صواريخ ومسيّرات أخرى أهدافًا في نحو 19 موقعًا داخل البلاد.

