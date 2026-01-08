بيروت (لبنان) : يأمل بايرن ميونيخ، حامل اللقب والمتصدر، أن يبدأ العام الجديد من حيث أنهى سابقه حين يستضيف فولفسبورغ الرابع عشر الأحد في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأنهى فريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني 2025 بشكل إيجابي من خلال الفوز الكبير على مضيفه هايدنهايم 4 0، محافظا على سجله الخالي من الهزيمة وعلى فارق الـ9 نقاط عن غريمه بوروسيا دورتموند الثاني الذي يفتتح المرحلة الأولى للعام الجديد الجمعة في اختبار صعب على أرض أينتراخت فرانكفورت السابع.

ويمني العملاق البافاري النفس بأن يصب التاريخ في صالحه، إذ توج بطلا للدوري في 24 من المرات الـ27 التي دخل فيها العطلة الشتوية وهو في الصدارة.

وكان 2025 عاما رائعا لبايرن، إذ جمع 87 نقطة في 34 مباراة خاضها منذ بداية السنة الجديدة ولم يتلق سوى هزيمة وحيدة كانت على يد بوخوم 2 3 في آذار/مارس، في احصائية لم يحققها أي فريق في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وسجل بايرن 107 أهداف في الدوري خلال 2025، في أعلى عدد أهداف خلال عام تقويمي في الدوري الألماني، متفوقا على الرقم الذي حققه عام 2021 (116).

والأرقام تتوالى، إذ أن فارق الـ+44 من الأهداف هو الأعلى في تاريخ الدوري بعد 15 مرحلة، على غرار عدد الأهداف المسجلة (55).

وفي ظل هذه الأرقام ووضع فولفسبورغ الذي يتخلف بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الخطر (ملحق الهبوط والصعود)، يبدو بايرن مرشحا فوق العادة لمواصلة تفوقه على منافسه الذي لم يحقق أي فوز في زياراته الـ28 السابقة إلى معقل العملاق البافاري (تعادلان و26 هزيمة)، كما لم يفز بالمجمل على منافسه، خارج الديار أو في ملعبه، في آخر 20 مواجهة وتحديدا منذ 31 كانون الثاني/يناير 2015 (4 1).

وستكون مباراة الأحد الرقم 50 لكومباني كمدرب في الدوري الألماني، محققا ما معدله حتى الآن نقطتين ونصف في المباراة الواحدة (38 فوزا و9 تعادلات وهزيمتان)، ليعادل رقم الإسباني بيب غوارديولا حين كان الأخير مدربا لبايرن بالذات.

وبعد الفوز الودي على مضيفه ريد بول سالزبورغ النمسوي 5 0 هذا الأسبوع بمشاركة لاعبين مثل الهداف الإنكليزي هاري كاين وليون غوريتسكا والفرنسيين مايكل أوليسيه ودايو أوباميكانو أساسيين وسيرج غنابري والكولومبي لويس دياس والكوري الجنوبي مين جاي كيم كبدلاء، قال كومباني "نحن متحفزون جدا لما نريد تحقيقه في 2026".

صراع مفتوح خلف بايرن

واستمر غياب الحارس مانويل نوير ويوزوا كيميش وجمال موسيالا للإصابة، فيما لم يشارك الكندي ألفونسو ديفيس، العائد أيضا من الإصابة، بسبب العياء والسنغالي نيكولاس جاكسون لخوضه كأس الأمم الإفريقية مع بلاده.

لكن كومباني طمأن بقوله إن "أيا من هؤلاء الشبان لن يبتعد لفترة طويلة"، مع ارتياح لاقتراب عودة موسيالا إلى الملعب بعد غيابه عن 25 مباراة بسبب إصابة تعرض لها خلال مونديال الأندية في تموز/يوليو.

وقال المدير الرياضي ماكس إيبرل بعد مباراة سالزبورغ "من المؤسف أن فونزي (ألفونسو) كان مريضا اليوم (الثلاثاء). بالنسبة لجمال (موسيالا)، ما زالت (عودته إلى الملعب) مبكرة، لكن رغم ذلك نحن سعداء بعودتهما (من الإصابة). نحن سعداء لأنهما سيتمكنان من مراكمة الدقائق كي يكونا جاهزين في آذار/مارس، نيسان/أبريل وأيار/مايو، في الفترة الأهم".

وبعيدا عن بايرن الذي يبدو في طريقه للقبه الخامس والثلاثين وتعزيز رقمه القياسي، تبدو المنافسة مفتوحة تماما على المراكز الأوروبية، إذ لا يتقدم دورتموند الثاني سوى بفارق 7 نقاط عن خصمه المقبل فرانكفورت السابع، وبينهما باير ليفركوزن ولايبزيغ وهوفنهايم وشتوتغارت.

ويصطدم ليفركوزن السبت بضيفه شتوتغارت باحثا عن تأكيد تفوقه على الأخير، إذ لم يخسر أمامه في أي من المواجهات الـ15 الأخيرة في كافة المسابقات وسوى مرة واحدة في آخر 29 مباراة.