إيلاف من القدس: في ليلة عيد الميلاد هذا العام، دوت أصوات المزامير والطبول في أرجاء بيت لحم. تجمع الكشافة من مختلف أنحاء الضفة الغربية للمشاركة في مواكب عيد الميلاد التقليدية، وكانت بروفات فرقهم الموسيقية، التي استمرت عدة مرات أسبوعيًا على مدار الشهرين الماضيين، في مراحلها الأخيرة، حيث صدحت أصوات المزامير في سماء الصباح الباكر.

وأخيرًا، انطلقت أولى فرق الكشافة في مسيرة عبر شارع النجمة الشهير، متتبعةً خطى مريم ويوسف، وفقًا لإنجيل لوقا والعديد من مسرحيات وقصص الميلاد التي تُروى كل عام، وصولًا إلى موقع كنيسة المهد الحالية.

تروي القصة أنهما قدما من الجليل إلى "مدينة داود"، وكان يوسف يسير جنبًا إلى جنب مع مريم، الحامل في شهورها الأخيرة، على ظهر حمار، سائرين في شوارع بيت لحم لإجراء إحصاء روماني - وولادة يسوع.

لم تشهد شوارع بيت لحم، بل وفلسطين بأكملها، احتفالاً تقليدياً بعيد الميلاد كهذا منذ عام 2022. كان الجو احتفالياً، ليس فقط بأصوات الفرق الموسيقية، بل أيضاً بحماس الجماهير.

قيل مراراً وتكراراً إن هذا العام كان مميزاً للغاية، إذ جاء بعد انقطاع دام عامين؛ فقد أُلغي الاحتفال بعيد الميلاد في جميع أنحاء فلسطين عامي 2023 و 2024، لاستحالة الاحتفال به في ظل الإبادة الجماعية التي تُرتكب في غزة، على بُعد حوالي 80 كيلومتراً من بيت لحم.

تقليد الغاء الاحتفال بعيد الميلاد

هناك تقليد عريق لإلغاء الاحتفال بعيد الميلاد، يعود إلى بدايات المسيحية واضطهاد الرومان للطائفة اليهودية آنذاك في القرنين الأول والثاني الميلاديين. في الواقع، لطالما كان هذا الأمر سمةً متكررةً في حكايات عيد الميلاد، بدءًا من سكروج الكاره للبشر في رواية تشارلز ديكنز "ترنيمة عيد الميلاد" (التي أعيد سردها في العديد من الكتب والأفلام)، وصولًا إلى الشخصية التي تحمل الاسم نفسه في رواية دكتور سوس "كيف سرق غرينش عيد الميلاد".

ويُعد الشتاء الذي لا ينتهي في نارنيا، والذي لا يشهد عيد الميلاد أبدًا، رمزًا لشر الساحرة البيضاء في رواية سي. إس. لويس "الأسد والساحرة وخزانة الملابس".

لكن إلغاء فلسطين لعيد الميلاد في القرن الحادي والعشرين يختلف تمامًا عن كل هذه السيناريوهات، سواءً كانت خيالية أو تاريخية. فلم يُفرض هذا الإلغاء من قِبل عدو خارجي، بل كان اختيارًا، في إشارةٍ للعالم إلى استحالة الاحتفال في ظل استمرار انتهاك رسالة عيد الميلاد - رسالة السلام وحسن النية والتفاهم بين البشر.

ولا تزال العديد من العوامل التي أثرت في هذا القرار قائمة، لتُشكّل ملامح عيد الميلاد في بيت لحم هذا العام وللسنوات القادمة.

أتيتُ إلى بيت لحم لأقضي عيد الميلاد مع إخوة دي لا سال، وهم رهبان كاثوليك علمانيون، في جامعة بيت لحم. كنتُ أتطوع معهم عندما وجّهوا لي، خلال اجتماع، دعوةً لا تُقاوم، مُصاغةً بأسلوبٍ دينيٍّ مُناسب. بدأ الأخ جاك حديثه قائلًا: "على عكس ما قد تكون قرأته في بعض المصادر، هناك بالفعل مكانٌ في النُزُل".

انتهزنا الفرصة لنلتقي وجهًا لوجه، والأهم من ذلك، أُتيحت لي فرصة قضاء عيد الميلاد في المكان الذي بدأ فيه كل شيء، قبل أكثر من ألفي عام.

جولة في البلدة القديمة

قادنا رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في جراسة، ثيوفانيس، في جولةٍ عبر البلدة القديمة في القدس، مُتجوّلين في الأسواق الضيقة من البطريركية اليونانية إلى كنيسة القيامة.

تخلل جولتنا القصيرة العديد من الأمور: شروحات رئيس الأساقفة للأماكن والتاريخ؛ وتقبيل الناس ليده، طالبين النصيحة أو البركة؛ والتوقف لشراء أيقوناتٍ لتُبارك في الأماكن المقدسة داخل الكنيسة. عندما وصلنا أخيرًا إلى الفناء المقابل لأقدس المواقع المسيحية، توقفنا لنلقي نظرة على المبنى الضيق والمُربك الذي أمامنا.

يكتب جيروم مورفي-أوكونور، الباحث في الدراسات الكتابية، في "دليل أكسفورد الأثري للأراضي المقدسة" (2008): "يتوقع المرء أن يبرز المزار المركزي للمسيحية في عزلة مهيبة، لكن المباني المجهولة تلتصق به كالمحار".

ويستمر نقده قائلًا: "يبحث المرء عن نور روحاني، لكنه يجد المكان مظلمًا وضيقًا". ويضيف أن الأذن تُزعجها "ترانيم متناحرة"، ويواجه الزائر "غيرة تملك" بين الطوائف الست التي تتشارك الموقع المقدس: الكاثوليك اللاتينيون، والأرثوذكس اليونانيون، والأرثوذكس الأرمن، والسريان، والأقباط، والإثيوبيون.

اتفاقية الوضع الراهن

تم تحديد هذا الترتيب في ما يُسمى باتفاقية "الوضع الراهن"، بموجب مرسوم أصدره السلطان العثماني عثمان الثالث عام 1757، قسّم الملكية والمسؤوليات بين العديد من المواقع المقدسة، مع مراسيم لاحقة تنص على ضرورة موافقة جميع الطوائف الست على أي تغيير، مما جعل تجديد هذه الأماكن أمرًا بالغ الصعوبة. باختصار، "لا يظهر ضعف البشرية في أي مكان أكثر وضوحًا مما هو عليه هنا؛ فهو يجسد جوهر الحالة الإنسانية".

لقد لمستُ الكثير من هذا الوصف عندما قرأته بعد زيارتي، لكن انتقاد مورفي-أوكونور اللاذع لا ينقل الرهبة الحقيقية التي يُثيرها هذا الموقع - في نفسي كما في العديد من السياح الدينيين الذين يصطفون لزيارة كل ركن مقدس على حدة في الداخل. ووفقًا للتاريخ المقبول على نطاق واسع للدين، فهذا هو المكان الذي دُفن فيه يسوع.

============

أعدت "إيلاف" هذه المادة نقلاً عن مجلة "نيو لاينز" - والمقال للكاتبة ليديا ويلسون محررة الشؤون الثقافية في مجلة "نيو لاينز"، وزميلة زائرة في قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة كامبريدج، وباحثة في مركز حل النزاعات المستعصية بجامعة أكسفورد، ورئيسة اللجنة الدائمة لرصد الإرهاب والنزاعات في الاتحاد العالمي للعلماء.

https://newlinesmag.com/essays/christmas-celebrations-are-returning-to-bethlehem/