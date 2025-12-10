إيلاف من الرياض: أعلن برنامج الرياض آرت عن تركيب 14 منحوتة مختارة من أعمال ملتقى طويق للنحت ضمن مجموعة الأعمال الفنية الدائمة في عدد من المواقع البارزة بمدينة الرياض، شملت واجهة روشن، ومجتمع سدرة (روشن)، والمسار الرياضي، وذلك في إطار جهود البرنامج لتعزيز حضور الأعمال الفنية في المساحات العامة،حيث سيُعلن لاحقًا عن مواقع إضافية تحتضن مجموعة أخرى من الأعمال الفنية الدائمة لبرنامج الرياض آرت.

وأوضح المهندس خالد بن عبد الله الهزاني، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع نمط الحياة في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، أن هذه الخطوة تجسّد رؤية الرياض آرت في دمج الجمال والفكر في نسيج المدينة، وخلق فضاءات عامة تنبض بالحياة والثقافة، بما يتيح للفن أن يكون جزءًا من التجربة اليومية للناس. كما تعكس هذه المبادرة التوجّه الاستراتيجي للبرنامج في تحويل الرياض إلى معرض فني مفتوح، وجعل الفن عنصرًا محوريًا في هوية المدينة وإحدى ركائز الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الاقتصاد الثقافي.

وبيّن المهندس الهزاني أن المواقع الثلاثة المختارة تُعد بيئات مثالية لاحتضان هذه الأعمال، نظرًا لحيويتها وارتباطها المباشر بالمجتمع وسهولة الوصول إليها، مما يتيح للزوار التفاعل مع المنحوتات ضمن سياق حياتهم اليومية.

وتحتضن "واجهة روشن" التي تُعد إحدى أبرز الوجهات الحضرية في الرياضسبع منحوتات تتمحور حول قيم التحوّل العمراني وروح المجتمع والفضول الإبداعي، لتشكّل مشهدًا فنيًا يدعو للتأمل ويحفّز التفاعل.

بينما يستقبل "مجتمع سدرة (روشن)" ثلاث منحوتات تنسجم مع طابعه السكني الهادئ وتخطيطه العمراني المتناغم مع الطبيعة، وتعكس قيم الانسجام البيئي والتأمل والتجدد.



ويضم "المسار الرياضي" الذي يمتاز بمساحاته الخضراء ومرافقه المفتوحة، أربع منحوتات تتمحور حول الطبيعة والتوازن والصحة العامة، بما يتكامل مع التجربة الحضرية التي يقدمها المشروع.

وتأتي هذه الأعمال ضمن مجموعة من الأعمال الفنية الدائمة لبرنامج الرياضآرت، تضمُ منحوتات وأعمال أبدعها فنانون محليون وعالميون خلال ملتقيات طويق للنحت، والتي انتقلت من صخور خام في أرض المملكة إلى أعمال فنية نابضة بالجمال والإبداع تروي حضورها في فضاءات المدينة.