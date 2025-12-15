إيلاف من الرياض: في سباقٍ ازدحمت فيه الشاشة السعودية بـ13 فيلمًا روائيًا طويلًا، خطف فيلم "هوبال" للمخرج عبدالعزيز الشلاحي لحظة الحسم، وتوّج بجائزة «فاصلة» في عامها الثاني، بعد منافسة استوفت شروطها أعمالٌ دخلت السباق بجدارة، لترسّخ الجائزة حضورها كإشارة تقدير للإبداع والتميّز في السينما السعودية.
ولم يأتِ الفوز من فراغ؛ فـ"هوبال" يعود بالمشاهد إلى السعودية عقب حرب الخليج الثانية، حيث تتكشف حكاية عائلة بدوية اختارت العزلة في قلب الصحراء… عزلةٌ ليست مكانًا فقط، بل اختبارٌ قاسٍ للإنسان حين تضيق الخيارات وتتسع الأسئلة.
الفيلم حمل توقيع الشلاحي إخراجًا، وكتب سيناريوه مفرّج المجفل، وتقدّم بطولته أسماء لافتة أبرزها إبراهيم الحساوي، حمدي الفريدي، ميلا الزهراني، وفايز بن جريس.
وتكوّنت لجنة التحكيم من نخبة من الأسماء النقدية: أحمد شوقي رئيس الاتحاد الدولي للنقاد "فيبريسي" ، والدكتور محمد البشير، المشرف على لجنة السينما بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء وعضو مؤسس بجمعية الأفلام، إلى جانب فراس الماضي وفهد الأسطاء، في تشكيلة تمنح الجائزة وزنها المهني وتؤكد أن المنافسة تُحسم بمعايير الفن قبل أي شيء.
أما قائمة الأفلام المتنافسة، فكانت مرآة لتنوّع التجربة السعودية الراهنة، وضمت: هجرة، المجهولة، القيد، قشموع، سوار، فخر السويدي، إسعاف، شباب البومب 2، تشويش، هوبال، ليل نهار، صيفي، والزرفة… لتبقى «فاصلة» عنوانًا لمرحلة تشهد فيها السينما السعودية اتساعًا في الحكايات، وجرأةً أكبر في الرؤية، ورغبةً أوضح في ترك أثر لا يزول.
الصحراء بعد الحرب… حكاية العزلة التي تفضح الإنسان
تجري أحداث فيلم "هُوبَال" في السعودية عقب حرب الخليج الثانية، في زمنٍ مشحونٍ بالتحولات والقلق والأسئلة الثقيلة. هناك، بعيدًا عن المدن وأخبار العالم، تختار عائلة بدوية أن تنسحب إلى قلب الصحراء، وتبني لنفسها حياةً على حافة الصمت، حيث يصبح البقاء نظامًا صارمًا، وتتحول العزلة إلى قانون يومي لا يُناقش. لكن الصحراء، مهما بدت واسعة، لا تمنح دائمًا طمأنينة… بل تكشف هشاشة الإنسان حين يظن أنه قادر على إغلاق الباب في وجه الواقع.
ومع تقدّم الحكاية، لا تبقى العزلة مجرد خلفية مكانية، بل تتحول إلى اختبار أخلاقي ونفسي: ماذا يحدث حين تصطدم القواعد القاسية بحاجات البشر؟ وحين تصبح القرارات المصيرية أثقل من أن تُحمل داخل دائرةٍ ضيقة من الخوف واليقين؟ هنا يشتغل "هوبال" على توترٍ داخلي بطيء، يراكم الأسئلة بدل أن يقدّم إجابات جاهزة، ويجعل من الصحراء مرآةً حادة لما نخفيه عادةً خلف ضجيج الحياة.
"هوبال" من إخراج عبد العزيز الشلاحي، وسيناريو مفرج المجفل، وبطولة إبراهيم الحساوي، وحمدي الفريدي، وميلا الزهراني، وفايز بن جريس؛ عملٌ يلتقط زمنًا مفصليًا وحياةً على الهامش، ليقول إن أقسى المعارك قد لا تُخاض في ساحات الحرب… بل في داخل البيت حين يقرر أن يعيش وحيدًا في مواجهة العالم.
