إيلاف من الرياض: في سباقٍ ازدحمت فيه الشاشة السعودية بـ13 فيلمًا روائيًا طويلًا، خطف فيلم "هوبال" للمخرج عبدالعزيز الشلاحي لحظة الحسم، وتوّج بجائزة «فاصلة» في عامها الثاني، بعد منافسة استوفت شروطها أعمالٌ دخلت السباق بجدارة، لترسّخ الجائزة حضورها كإشارة تقدير للإبداع والتميّز في السينما السعودية.

ولم يأتِ الفوز من فراغ؛ فـ"هوبال" يعود بالمشاهد إلى السعودية عقب حرب الخليج الثانية، حيث تتكشف حكاية عائلة بدوية اختارت العزلة في قلب الصحراء… عزلةٌ ليست مكانًا فقط، بل اختبارٌ قاسٍ للإنسان حين تضيق الخيارات وتتسع الأسئلة.

الفيلم حمل توقيع الشلاحي إخراجًا، وكتب سيناريوه مفرّج المجفل، وتقدّم بطولته أسماء لافتة أبرزها إبراهيم الحساوي، حمدي الفريدي، ميلا الزهراني، وفايز بن جريس.

وتكوّنت لجنة التحكيم من نخبة من الأسماء النقدية: أحمد شوقي رئيس الاتحاد الدولي للنقاد "فيبريسي" ، والدكتور محمد البشير، المشرف على لجنة السينما بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء وعضو مؤسس بجمعية الأفلام، إلى جانب فراس الماضي وفهد الأسطاء، في تشكيلة تمنح الجائزة وزنها المهني وتؤكد أن المنافسة تُحسم بمعايير الفن قبل أي شيء.

أما قائمة الأفلام المتنافسة، فكانت مرآة لتنوّع التجربة السعودية الراهنة، وضمت: هجرة، المجهولة، القيد، قشموع، سوار، فخر السويدي، إسعاف، شباب البومب 2، تشويش، هوبال، ليل نهار، صيفي، والزرفة… لتبقى «فاصلة» عنوانًا لمرحلة تشهد فيها السينما السعودية اتساعًا في الحكايات، وجرأةً أكبر في الرؤية، ورغبةً أوضح في ترك أثر لا يزول.