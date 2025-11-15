إيلاف من جدّة: أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أن المخرج الأميركي الحائز على جائزة الأوسكار شون بيكر (مخرج فيلمي أنورا ومشروع فلوريدا) سيكون رئيسًا للجنة تحكيم الأفلام الطويلة، وذلك ضمن دورته الخامسة التي تُقام من 4 إلى 13 ديسمبر المقبل، في البلد، جدة التاريخية.

يُعدّ شون بيكر أحد أبرز المخرجين الذين أحدثوا نقلة نوعية في عالم السينما المستقلة، إذ فاز فيلمه الأخير أنورا (2024) بخمس جوائز أوسكار عن فئات: أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل سيناريو أصلي، وأفضل مونتاج، وأفضل ممثلة (مايكي ماديسون). كما يُعرف بيكر بفيلمه "Tangerine " (2015) الذي صُوِّر بالكامل باستخدام هاتف iPhone 5S، ويُعدّ علامة فارقة في مسيرة السينما المستقلة.

أما فيلمه مشروع فلوريدا (2017)، فقد نال إشادة عالمية واسعة وأدّى إلى ترشيح النجم ويليم دافو لجائزة الأوسكار وجائزتي الغولدن غلوب والبافتا لأفضل ممثل مساعد. ومن بين أعماله السابقة Take Out، وPrince of Broadway، وStarlet، التي رسّخت أسلوبه السينمائي الفريد وحظيت بتقدير نقدي وجماهيري كبير. ويُعرف بيكر بدعمه المستمر للسينما المستقلة وشغفه بالحفاظ على صالات السينما الفنية في الولايات المتحدة والعالم.

تُقام مسابقة "البحر الأحمر للأفلام الطويلة" تكريمًا لمختلف أشكال السينما من أفلام روائية ورسوم متحركة ووثائقية، بمشاركة أعمال من آسيا وأفريقيا، بما في ذلك العالم العربي. وسيتنافس 16 فيلمًا طويلًا على جوائز اليسر المرموقة، حيث سيختار الفائزين شون بيكر وأعضاء لجنة التحكيم الموقّرة. الجدير بالذكر، نال فيلم "الذراري الحُمر" من إخراج لطفي عاشور جائزة "اليُسر الذهبية" لأفضل فيلم روائي طويل في دورة عام 2024 من المهرجان.

وفي هذا السياق، صرّح فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائية، قائلاً: "يُعدّ شون بيكر من المخرجين الرياديين الذين تركوا بصمة فريدة في عالم السينما، إذ تميّز بتقديم سرد واقعي أصيل ورؤية فنية متميزة دفعت بحدود الإبداع السينمائي إلى آفاق جديدة. نحن نُقدّر التزامه العميق بصناعة السينما المستقلة وإيمانه بقوة القصة الصادقة في الوصول إلى الجمهور. ويسعدنا انضمامه لترؤس لجنة تحكيم الأفلام الطويلة في دورتنا الخامسة، عقب نجاحه اللافت وتحقيقه إنجازًا استثنائيًا في جوائز الأوسكار لعام 2025."

من جانبه، قال المخرج شون بيكر: " يشرّفني أن أرأس لجنة تحكيم الأفلام الطويلة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي هذا العام، مستكملاً المسيرة التي بدأها المخرج سبايك لي. لطالما أعجبت بالطريقة التي يحتفي بها هذا المهرجان بالأصوات السينمائية الجريئة والمتنوّعة من مختلف أنحاء العالم، فيما تسلّط مسابقة الأفلام الطويلة هذا العام الضوء على مجموعة من أبرز المواهب الجديدة وأكثرها جرأة وإبداعًا من العالم العربي وأفريقيا وآسيا. فمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يشكّل منصّة أساسية لدعم السينما المستقلة وربطها بالجمهور العالمي، ويسعدني أن أكون جزءًا من هذا الاحتفاء الملهِم بعالم السينما، وأتطلّع بشغف لمشاهدة الأعمال المتميّزة المشاركة في المسابقة هذا العام."

