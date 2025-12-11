إيلاف من جدة: أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم عن استضافته حفلًا مرموقًا خلال دورته الخامسة لعام 2025، أعلنت خلاله جوائز "غولدن غلوب®" عن فوز الممثلة التونسية هند صبري بجائزة عمر الشريف والممثلة الهندية عليا بات بجائزة "غولدن غلوب هورايزن" لهذا العام.

وفي هذه المناسبة، صرّحت هيلين هوني، رئيسة جوائز "غولدن غلوب"، قائلةً:

"يسعدنا أن نقدّم جائزة عمر الشريف للفنانة والممثلة الداعمة للأعمال الإنسانية هند صبري، التي تعكس أعمالها الفنية قوة السينما العربية وأثرها العالمي، في ظلّ تسليط الضوء على الإرث الفني العريق الذي تركه الفنان المصري الراحل عمر الشريف الذي يُعدّ من أبرز صنّاع وروّاد السينما المصرية. كما يسرّنا أن نقدّم للممثلة الهندية الشهيرة عليا بات جائزة "غولدن غلوب هورايزن"، احتفاءً بأثرها الكبير في السينما العالمية وتأكيدًا على مكانة المنطقة المتنامية كوجهة بارزة تلعب دورًا ملحوظًا في صناعة الأفلام السينمائية والمحتوى التلفزيوني على الساحة العالمية."

ومن جانبها، قالت جُمانا راشد الراشد، رئيس مجلس أمناء مؤسّسة البحر الأحمر السينمائي:

"وبينما نواصل الاحتفاء بمرور خمسة أعوام على تأسيس المؤسّسة، نفخر اليوم بتعزيز مكانة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كمنصّة رائدة تمكّن صنّاع الأفلام من تحقيق حضورٍ وتقديرٍ عالمي. وللمرة الأولى، نتعاون هذا العام مع جوائز "غولدن غلوب" في شراكة تحملُ دلالاتٍ خاصة، وتُسهم في توسيع الحضور الدولي للمواهب الصاعدة من العالم العربي وآسيا وأفريقيا. ويجسّد هذا التعاون فرصة لصنّاع أفلامنا للحصول على التقدير الذي يستحقونه، وبالوصول إلى جمهور أوسع حول العالم. ومن خلال إطلاق جائزة هورايزن، نؤكد فخرنا بدعم المواهب الواعدة التي تفرض حضورها بقوة، حيث يشرّفنا أن نتعاون مع مثل هذه الجهة المرموقة لتكريم هند صبري وعليا بات، الممثلتين الاستثنائيتين اللتين تواصلان رسم معالم صناعة السينما."

والجدير بالذكر أنّ هاتين الجائزتين تسلّطان الضوء على إنجازات ألمع المواهب الإبداعية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وشمال أفريقيا. وما زال عمر الشريف، الممثل المصري الأول الذي فاز بجائزة "غولدن غلوب" الذي نال لاحقًا ثلاثة منها عن أدائه المتميّز في فيلمي "لورنس العرب" و"دكتور جيڤاغو"، من أبرز الشخصيات التي كُرِّمت في تاريخ هذه الجوائز التي انطلقت منذ 80 عامًا. وتحتفي جائزة عمر الشريف بسجلّه الحافل بالأعمال الفنية الخالدة وبصمته الملحوظة في السينما العالمية، في حين تحتفي جائزة "غولدن غلوب هورايزن" بالمواهب الإبداعية الناشئة التي تؤثر شهرتها السريعة في عالم الترفيه بشكل ملحوظ على الإرث الثقافي الإقليمي والدولي.

وقالت الممثلة هند صبري: "أشعر بفخر كبير لحصولي على هذه الجائزة المرموقة التي تحمل اسم أحد أبرز عمالقة السينما الذين لا يتكرّرون في عالمنا العربي. وانطلاقًا من التزامي الراسخ طوال مسيرتي المهنية بدعم وتمكين المرأة من خلال القصص المعقّدة والأدوار المركّبة، يسرّني أن أقف اليوم على خشبة مسرح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي من خلال جوائز "غولدن غلوب" إلى جانب الممثلة آليا بات، التي تُعدّ إحدى ألمع نجمات الجيل الجديد وأكثرهنّ موهبًة والتزامًا. ولا شكّ أنّ المرأة تشهد اليوم حقبة واعدة جدًا في تاريخ صناعة الأفلام، ما يجعلني أشعر بفخر كبير لأكون جزءًا من تاريخ جوائز "غولدن غلوب" الخالد."

وقالت الممثلة عليا بات:

"يشرّفني أن أحصل على هذا التكريم المرموق من جوائز "غولدن غلوب" وأشعر بامتنان كبير لما أحظى به من فرصة استثنائية لتمثيل جيل جديد من الفنانات الطموحات والنساء اللواتي يُحدثن فرقًا ملحوظًا في السينما والتلفزيون حول العالم. ولهذه الجائزة معنىً خاصّ اليوم في الوقت الذي تلتقي فيه نخبة من ألمع المواهب السينمائية العالمية لسرد القصص الأكثر شمولية وتأثيرًا حول العالم، حيث تُعدّ جوائز "غولدن غلوب" من أبرز الجوائز الفنية على الساحة العالمية. ويسعدني أن أكون اليوم جزءًا منها وأتطلّع إلى مواصلة تحقيق التقدّم في مسيرتي المهنية عبر رواية المزيد من حكايات النساء القويات والملهمات."