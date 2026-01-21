إيلاف من الرياض: في إنجاز استثنائي، توجت الشابة السعودية المبدعة سلاف الجهني بالمركز الأول عالمياً في "جوائز الرئيس التنفيذي"، حاصدةً الذهب في فئتي "القادة الشباب" و"المخترعين والمبتكرين"، لتنتزع لقب القائدة الشابة الأكثر إلهاماً على مستوى العالم.

بكل شموخ، تواصل المرأة السعودية كتابة فصول من المجد، معتليةً قمم الريادة العالمية لتثبت للعالم أجمع أن طموحنا يعانق عنان السماء ولا يعرف المستحيل 🇸🇦✨.



في إنجاز استثنائي غير مسبوق، توجت السفيرة المبدعة سلاف الجهني بالمركز الأول عالمياً في "جوائز الرئيس التنفيذي"، حاصدةً الذهب في… pic.twitter.com/3EubT2fTOX — أول سعوديـ/ـة | First🥇Saudi (@First1Saudi) January 21, 2026

وتعد السفيرة سلاف الجهني أول امرأة سعودية تشارك في جوائز الرئيس التنفيذي وأصغر امرأة بعمر 15 سنة فقط على المستوى العالمي تشارك في جوائز الرئيس التنفيذي.

هذا التتويج الثلاثي ليس مجرد فوز شخصي، بل هو انعكاس لقوة وكفاءة بنات السعودية، اللواتي يشاركن في أخذ رؤية المملكة إلى أبعد الآفاق.

من هي سلاف الجهني

سلاف الجهني هي باحثة ومبتكرة سعودية شابة، برزت كنموذج رائد للشباب السعودي في مجالات البحث والابتكار، وأهم المعلومات عنها هي:

- باحثة ومبتكرة: عُرفت بكونها باحثة تمتلك براءات اختراع في مجالات علمية، ولها اهتمام بقضايا المياه الدولية.

- المشاركة الدولية: مثلت المملكة العربية السعودية في قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب (G20 YEA) في جنوب أفريقيا عام 2025، حيث ألقت كلمة نالت إعجاب الحضور كونها أصغر المشاركين.

- الجوائز والتكريم: حصلت على لقب "القائدة الشابة الأكثر إلهاماً على مستوى العالم" ضمن جوائز الرئيس التنفيذي (CEO Awards) في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2025.

- العمر والريادة: لفتت الأنظار بتميزها العلمي في سن مبكرة (15 عاماً)، مما جعلها نموذجاً ملهماً في ريادة الأعمال والابتكار تماشياً مع رؤية السعودية 2030.