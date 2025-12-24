إيلاف من موسكو: يحذر الدكتور أندريه كوندراخين، أخصائي أمراض الباطنية الروسي، إلى أن تناول الفياغرا أو الباراسيتامول مع الكحول قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة قد تهدد الحياة.

ويؤكد أن هذين الدوائين يمثلان جزءا من قائمة طويلة من الأدوية التي تشكل خطرا كبيرا عند الجمع بينها وبين الكحول.

ويضيف الطبيب أن هناك فئات دوائية عديدة يمنع تناولها تماما مع الكحول، خاصة الأدوية العصبية والنفسية، لأنها لا تتوافق جيدا مع المشروبات الكحولية.

كما ينصح بتجنب شرب الكحول أثناء استخدام مسكنات الألم، لأن مضادات التشنج تُرخي الجسم، والكحول يزيد من هذا التأثير، ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. ويعتبر الباراسيتامول من الأدوية الخطرة بشكل خاص عند مزجه بالكحول.

أما بالنسبة للرجال الذين يستخدمون الفياغرا، فيحذر كوندراخين من أنها قد تسبب انخفاضا حادا في ضغط الدم عند تناولها مع الكحول.

ويشير أيضا إلى أن مضادات حيوية معينة تفقد فعاليتها عند تناولها مع الكحول، كما أنها ترهق الكبد وتؤثر على استقلاب المشروبات الكحولية، ما قد يؤدي إلى صداع شديد ومضاعفات أخرى. كما يحذر من الأدوية المضادة لتخثر الدم، لأنها عند الجمع بينها وبين الكحول تزيد خطر النزيف والإصابات في حال السقوط أو التعرض لضربة.

ويختم الطبيب بالتأكيد على ضرورة توخي الحذر الشديد وقراءة الإرشادات الدوائية بدقة قبل تناول أي دواء مع المشروبات الكحولية، حفاظا على الصحة وسلامة الجسم.

ملخص لمخاطر الجمع بين الفياغرا والكحوليات

- انخفاض ضغط الدم: كل من الفياجرا والكحول يعملان كموسعات للأوعية الدموية. الجمع بينهما قد يؤدي إلى انخفاض حاد في ضغط الدم، مما يسبب الدوار، الصداع، أو حتى الإغماء.

- تقليل الفعالية: الكحول مادة مثبطة للجهاز العصبي، واستهلاك كميات كبيرة منه قد يجعل من الصعب تحقيق الاستجابة المطلوبة، مما يلغي الغرض من تناول الفياجرا.

- زيادة الآثار الجانبية: قد تزداد حدة الآثار الجانبية المعتادة للفياجرا مثل الصداع، احمرار الوجه، واضطرابات المعدة عند شرب الكحول.

- إجهاد القلب: الجمع بين المادتين قد يزيد من ضربات القلب ويضع ضغطاً إضافياً على الدورة الدموية.

