إيلاف من واشنطن: أمر قاضي الهجرة في ولاية لويزيانا بترحيل زعيم الاحتجاجات الطلابية في جامعة كولومبيا محمود خليل إلى الجزائر أو سوريا يوم الجمعة، وفقًا لوثائق نشرها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، مما دفع فريقه القانوني إلى الاستئناف يوم الأربعاء أمام المحكمة الفيدرالية في نيوجيرسي التي تشرف على قضيته المتعلقة بالحقوق المدنية.

خليل الذي تم اعتقاله في الثامن من مارس (آذار) وتم إلغاء بطاقته الخضراء بسبب دوره في النشاط السياسي داخل الحرم الجامعي، تم رفض طلبه في الثاني عشر من سبتمبر (أيلول) بتمديد فترة احتجازه لمدة اثني عشر يومًا.

ولم يعتقد القاضي جيمي كومانس أن خليل كان مؤهلاً للحصول على إعفاء تقديري بسبب الروابط العائلية والشخصية القانونية الجيدة لأنه فشل في الكشف عن انتماءاته مع CUAD ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عند تعديل وضعه في الولايات المتحدة.

زعم القاضي أن الإعفاء ينطبق فقط على التزوير في بيانات القبول، وليس على التعديلات. كما نظر القاضي في أسباب قِصر مدة إقامة خليل في البلاد، وافتقاره إلى العمل والعلاقات المالية، ووضعه القانوني المشروط، وقرار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأن وجود الناشط الطلابي في البلاد له عواقب وخيمة على السياسة الخارجية.

استهداف خليل بالإنتقام

وأُعطي الفريق القانوني لخليل مهلة 30 يوما اعتبارا من يوم الجمعة للاستئناف أمام مجلس استئناف الهجرة، لكنه غير واثق من إمكانية التراجع عن القرار نظرا لاستهداف مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى لخليل "بالانتقام".

وقالت منظمة اتحاد الحريات المدنية الأميركية إن أمر المحكمة الذي أصدره قاضي محكمة نيوجيرسي مايكل فاربيارز لا يزال ساري المفعول، ويحظر ترحيله واحتجازه بينما تستمر القضية الفيدرالية.

وقد أرسل الفريق القانوني رسالة يوم الأربعاء إلى فاربيارز، الذي أمر بالإفراج عن خليل بكفالة في يونيو (حزيران) ويشرف على قضيته المتعلقة بالحقوق المدنية، بحجة أن الحكم اعتمد على تهمة التزوير التي أضافتها الحكومة بعد اعتقاله.

وقال جوني سينوديس، الشريك في شركة فان دير هوت للمحاماة، والذي تعد شركته أحد الممثلين القانونيين لخليل، إنه كان هناك "انعدام مستمر للإنسانية والولاء للقانون طوال الإجراءات في محكمة الهجرة الهزلية في لويزيانا. الإدارة".

وزعم اتحاد الحريات المدنية الأميركية، الذي يمثل خليل أيضاً، أن قاضي ولاية لويزيانا تسرع في اتخاذ القرار دون الاستماع إلى الأدلة، وارتكب مخالفات إجرائية، وتصرف ضد القاعدة من خلال رفض التنازل ضد مقيم دائم قانوني ليس لديه سجل جنائي ولديه زوجة أميركية وطفل.

خليل يتهم إدارة ترامب بالانتقام

وقال خليل في بيان إنه "ليس من المستغرب أن تواصل إدارة ترامب الانتقام مني بسبب ممارستي لحرية التعبير".

وأضاف خليل: "محاولتهم الأخيرة، عبر محكمة هجرة صورية، تكشف حقيقتهم مجددًا. عندما باءت محاولتهم الأولى لترحيلي بالفشل، لجأوا إلى اختلاق مزاعم لا أساس لها من الصحة وسخيفة في محاولة لإسكاتي عن التحدث علانيةً ووقوفي بحزم إلى جانب فلسطين، مطالبًا بإنهاء الإبادة الجماعية المستمرة. لن تثنيني هذه الأساليب الفاشية أبدًا عن مواصلة الدفاع عن تحرير شعبي".