إيلاف من دبي: في مشهد يذكرنا بأن المستقبل ليس مضموناً تماماً، وأن قوانين الفيزياء لا تزال سارية حتى في الاقتصاد الصيني "منخفض الارتفاع"، انتهت بروفة لعرض جوي طموح للسيارات الطائرة بالطريقة الوحيدة التي لا يتمناها أحد: اصطدام سيارتين طائرتين ببعضهما في الجو.

السيارتان، وهما على الأغلب من طراز "Xpeng X2" اللامع الذي استعرضته الشركة في دبي كأيقونة للمستقبل، تابعتان لشركة "Xpeng Aeroht"، أكبر صانع للسيارات الطائرة في آسيا والذراع الطائر لعملاق السيارات الكهربائية Xpeng. الشركة التي تعد العالم بسيارات أجرة طائرة بحلول 2026، يبدو أنها نسيت تزويد طياريها بقواعد المرور الجوي الأساسية.

وقع الحادث بعد ظهر الثلاثاء في مدينة تشانغتشون، بينما كانت إحدى المركبتين تحاول أداء "حركات بهلوانية بالغة الصعوبة" بالقرب من زميلتها. وبحسب بيان الشركة المقتضب، فإن "عدم وجود مسافة كافية" أدى إلى احتكاك بسيط. لكن مقاطع الفيديو أظهرت نتيجة أقل بساطة: أعمدة من الدخان، وهبوط إحدى السيارتين على الأرض لتتحول إلى كرة من اللهب، وإصابة طفيفة لأحد الطيارين.

هذا "الحادث البسيط" يمثل إحراجاً كبيراً لخطط الصين العملاقة لبناء "اقتصاد منخفض الارتفاع"، وهو قطاع بمليارات الدولارات يشمل كل شيء من توصيل الطلبات بالدرون إلى السياحة الجوية. وبينما تتباهى الصين بوجود أكثر من 20 ألف شركة طائرات بدون طيار، يبدو أن أهم درس لم يتعلمه الجميع بعد: في السماء كما على الأرض، لا يزال الاصطدام بالآخرين فكرة سيئة.