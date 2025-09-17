إيلاف من القاهرة: قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن جيش الاحتلال افتتح اليوم الأربعاء ممرا مروريا مؤقتا عبر شارع صلاح الدين لتسريع إجلاء المدنيين من مدينة غزة إلى المناطق الواقعة جنوب وادي غزة.

وكان من المقرر أن يبدأ الممر العمل عند الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي يوم 17 سبتمبر (أيلول) وسيبقى مفتوحًا حتى الساعة 12 ظهرًا يوم 19 سبتمبر (أيلول) وأعلن أدرعي أن الممر يهدف إلى تسهيل حركة المدنيين باتجاه الجزء الجنوبي من قطاع غزة.

وفي بيانها، أشارت قوات الدفاع الإسرائيلية إلى القطاع الغربي لمدينة غزة ، المعروف محليا باسم محور طنجة أو الطريق الساحلي، مشيرة إلى أن الجيش يزيد من عملياته بالقرب من الشاطئ ويكثف تطويق المدينة.

وقد دعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى استخدام الطريق المُحدد فقط واتباع تعليمات عناصر الأمن. وبحلول يوم الثلاثاء، غادر مدينة غزة نحو 350 ألف شخص، وفقا للجيش، من أصل مليون شخص يقيمون هناك.

وأفاد السكان بأن محور تانشير، الذي يمتد على طول الطريق السريع الإسرائيلي رقم 4 عبر قطاع غزة من معبر إيرز إلى رفح، كان يشهد ازدحامًا مروريًا شديدًا. وقال النازحون إن أوقات السفر من المدينة إلى المواصي، المنطقة الإنسانية المُخصصة، تستغرق عدة ساعات.

وبحسب أدرعي، يُسمح للمدنيين بالتنقل عبر شارع صلاح الدين والاستمرار جنوب وادي غزة. وأكد الجيش أن هذا الممر مؤقت، ولن يُطبق إلا خلال فترة الـ 48 ساعة المحددة.

يأتي قرار فتح المعبر بعد أيام من بدء جيش الدفاع الإسرائيلي هجومًا بريًا واسع النطاق على مدينة غزة، وتجديده دعواته للمدنيين للإخلاء. ويستخدم الجيش منشورات ورسائل نصية ومكالمات مسجلة باللغة العربية لإيصال تعليمات الإخلاء.

كانت منطقة المواصي بمثابة منطقة إنسانية مخصصة منذ عام 2024. ويُعد شارع صلاح الدين وشارع الرشيد الشريانين الرئيسيين الممتدين من الشمال إلى الجنوب في غزة، ويتقاطعان مع ممر نتساريم السابق، وهو طريق استخدمه الجيش الإسرائيلي في بعض الأحيان لتقسيم القطاع.

"استخدم فقط الشوارع المحددة على الخريطة كطريق للجنوب، واتبع تعليمات قوات الأمن وإشارات المرور"، هذا ما قاله الجيش الإسرائيلي باللغة العربية.

