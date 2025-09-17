إيلاف من الرياض: وقع ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء باكستان الإسلامية، محمد شهباز شريف على اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك.

وفي زيارة تؤكد على عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، استقبل الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، شهباز شريف في قصر اليمامة بالرياض.

وتأتي هذه المباحثات الرسمية بعد أيام قليلة فقط من لقاء آخر جمع الزعيمين في الدوحة، مما يعكس وتيرة تنسيق عالية ومستمرة.

وتستند العلاقة بين الرياض وإسلام أباد، كما تصفها وكالة الأنباء السعودية، إلى قاعدة صلبة من "التقارب والاحترام المتبادل" على المستوى الشعبي، و"التفاهم وتكامل الأدوار" على المستوى السياسي، وهو ما يمنح البلدين ثقلاً إسلامياً وإقليمياً ودولياً.

وخلال جلسة المباحثات، استعرض الجانبان آفاق العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مسيرة العمل المشترك بينهما، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير محمد بن سلمان، وشهباز شريف، وقعا على "اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك"، التي "تأتي في إطار سعي البلدين في تعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم".

وتهدف الاتفاقية إلى "تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص هذه الاتفاقية على أن أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما"، بحسب واس.

وأفاد البيان أن الاتفاقية تأتي "انطلاقًا من الشراكة التاريخية الممتدة لنحو ثمانية عقود... وبناء على روابط الأخوة والتضامن الإسلامي، واستنادًا على المصالح الاستراتيجية المشتركة، والتعاون الدفاعي الوثيق بين البلدين".

وقال بيان مشترك إن رئيس الوزراء الباكستاني أجرى زيارة إلى السعودية تلبية لدعوة من الأمير محمد بن سلمان، الذي استقبله في قصر اليمامة بالرياض، الأربعاء.