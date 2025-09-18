إيلاف من لندن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن كونه أول رئيس أميركي يحظى بزيارة دولة ثانية لبريطانيا كان "أحد أعظم التكريمات في حياتي"، وذلك أثناء تناوله العشاء مع أفراد العائلة المالكة في قلعة وندسور.

جاءت مأدبة الدولة مساء الأربعاء بعد يوم كامل من الفخامة والاحتفالات للسيد ترامب، الذي حظي بموكب عربة، وعرض عسكري، والكثير من المعاملة الباذخة الأخرى، وفقاً لما رصدته الصحافة اللندنية.

President Donald Trump addressed King Charles and Queen Camilla on Monday and said, "The British empire laid the foundations of law, liberty and free speech and individual rights virtually everywhere.”



وبعد أن ارتدى زيه الرسمي لحضور مأدبة اختتام اليوم الباذخ، جلس الرئيس بين الملك وأميرة ويلز، وشكر الملك والملكة على "لطفهما الاستثنائي".

وقال ترامب إنه كان "شرفا فريدا" أن أكون أول رئيس أميركي يحصل على مأدبة رسمية ثانية، وأضاف: "هذا حقا واحد من أعلى التكريمات في حياتي، إنه احترام كبير لك واحترام كبير لبلدك". وأشار إلى أن هذه قد تكون المرة الأخيرة التي يحدث فيها ذلك، وأضاف ضاحكًا: "آمل أن يحدث ذلك بالفعل".

الملك: نحن معاً لهزيمة قوى الطغيان

وجاء خطاب ترامب في المأدبة في أعقاب خطاب الملك، الذي أشار إلى التجارة، وأوكرانيا، وحماية البيئة. وقال الملك إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة "قاتلتا معًا لهزيمة قوى الطغيان" خلال الحرب العالمية الأولى والثانية، وأضاف: "اليوم، بينما يهدد الطغيان أوروبا مرة أخرى، فإننا وحلفاؤنا نقف معًا لدعم أوكرانيا لردع العدوان وضمان السلام".

وأشار إلى التجارة بين البلدين في بداية خطابه قائلا: "اليوم، يمتد تحالفنا إلى كل مجالات العمل ويظهر إمكانات هائلة للنمو.

"لقد كانت المملكة المتحدة شريكتكم في أول صفقة تجارية في إدارتكم، السيد الرئيس ، مما جلب فرص العمل والنمو لكلا بلدينا، ولا شك أننا قادرون على الذهاب إلى أبعد من ذلك مع بناء هذا العصر الجديد من شراكتنا."

وأشار الملك أيضا إلى البيئة وقال "إننا في سعينا إلى عالم أفضل، لدينا أيضا فرصة ثمينة لحماية واستعادة عجائب الطبيعة وجمالها للأجيال القادمة".

كما قام ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بتقديم التحية للملكة الراحلة إليزابيث الثانية في كنيسة سانت جورج، حيث وضعا إكليلا من الزهور على قبرها.

160 شخصاً في مأدية العشاء

وحضر المأدبة 160 شخصا، بما في ذلك أمير وأميرة ويلز ، السير كير ستارمر، وقائمة طويلة من الرؤساء التنفيذيين للتكنولوجيا الأميركية - بما في ذلك تيم كوك من شركة أبل، وسام ألتمان من شركة OpenAI، وساتيا ناديلا من شركة مايكروسوفت.

يتواجد كبار المسؤولين التنفيذيين من وادي السيليكون في البلاد في الوقت الذي أعلنت فيه المملكة المتحدة والولايات المتحدة عن صفقة تكنولوجية تاريخية تبلغ قيمتها مليارات الجنيهات الاسترلينية. وفي الوقت نفسه، يركز السير كير على المحادثات مع ترامب في منتجعه الريفي في تشيكرز يوم الخميس.

وأظهرت الصور التي التقطت في قلعة وندسور قبل المأدبة ترتيبات فخمة - مع قائمة طعام باللغة الفرنسية كما كانت العادة منذ الفتوحات النورماندية في القرن الحادي عشر.

لقد كانت زيارة ترامب الثانية للدولة حتى الآن أشبه بعرض ترومان، إنتاج ضخم ومذهل يدور حول رجل واحد فقط، بينما خارج مجموعة قلعة وندسور، خلف الجدران الكبيرة التي أقيمت لتسييجها، يستمر العالم، وذلك على حد وصف تقرير "سكاي نيوز" البريطانية.

ترامب: علاقة أميركا وبريطانيا غير قابلة للكسر

وفيما يتعلق بالعلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، قال ترامب إنه "من وجهة نظر أميركية، فإن كلمة "خاص" لا تكفيها"، قبل أن يضيف: "نحن مثل نغمتين في وتر واحد أو بيتين من نفس النثر، كل منهما جميل في حد ذاته، ولكن في الحقيقة، كان من المفترض أن يُؤديا معًا. إن رابطة القرابة والهوية بين أميركا والمملكة المتحدة لا تُقدر بثمن وهي أزلية، هي علاقة لا يمكن استبدالها ولا كسرها."

ثم أشار إلى الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ، قائلاً: "لقد كانت لدينا دولة مريضة للغاية قبل عام، واليوم أعتقد أننا الدولة الأكثر سخونة في أي مكان في العالم".

وقال ترامب للملك أيضاً :"أنا وميلانيا سعداء بزيارة الأمير ويليام مرة أخرى ورؤية صاحبة السمو الملكي الأميرة كاثرين مشرقة وصحية وجميلة للغاية".