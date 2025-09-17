أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إدراج أربعة فصائل عراقية على لائحة المنظمات "الإرهابية" الأجنبية بسبب ارتباطها بإيران. وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي إن جماعات حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وحركة أنصار الله الأوفياء، وكتائب الإمام علي، صُنفت كـ"إرهابيين عالميين محددين بشكل خاص".

وأضاف البيان أن إيران، التي وصفتها الخارجية الأمريكية بأنها "أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم"، تواصل تقديم الدعم لهذه الجماعات، بما يمكنها من التخطيط أو تنفيذ هجمات في أنحاء مختلفة من العراق.

وأشارت الخارجية إلى أن هذه الفصائل نفذت هجمات ضد السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد تضم قوات أمريكية وأخرى تابعة للتحالف الدولي، وغالباً ما استخدمت أسماء وهمية أو جماعات كواجهة لإخفاء تورطها.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم (2) التي أصدرها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والخاصة بممارسة "أقصى درجات الضغط" على إيران لحرمانها من موارد التمويل والدعم الذي تقدمه لشركائها ووكلائها.

تُصنّف الولايات المتحدة منذ سنوات عدداً من الفصائل المسلحة في العراق المرتبطة بإيران ضمن قوائم الإرهاب أو العقوبات المالية، في إطار سياسة "الضغط الأقصى" التي تبنتها واشنطن ضد طهران منذ عام 2018.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت في أوقات سابقة عقوبات على قيادات من كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق، متهمة إياهم بتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية وقوافل الدعم اللوجستي التابعة للتحالف الدولي.

وتؤكد واشنطن أن هذه الفصائل تتلقى التمويل والتسليح والتدريب من الحرس الثوري الإيراني، وتعمل كوكلاء لطهران في تنفيذ أجندتها الإقليمية، فيما تعتبرها قوى سياسية عراقية "جزءاً مما تسميه "منظومة المقاومة" ضد الوجود العسكري الأمريكي.

حركة النجباء

Getty Images أكرم الكعبي، قائد حركة النجباء

حركة النجباء هي فصيل مسلح شيعي عراقي تأسس عام 2013 بعد انشقاقه عن "عصائب أهل الحق"، ويقوده أكرم الكعبي المدرج على قوائم العقوبات الأمريكية.

تُعد الحركة من أبرز الفصائل المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وتتبنى أيديولوجيا "المقاومة الإسلامية" ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

لعبت الحركة دوراً بارزاً إلى جانب كتائب حزب الله في الحرب السورية خلال المعارك الكبرى في مدينة حلب عام 2015، وهناك اعتقاد راسخ بأن الحركة تابعة لفيلق القدس.

وتشير معظم الأدلة إلى أن إيران هي من تزودها بالمال والسلاح وتتشارك معها بالمعلومات الاستخباراتية، فضلاً عن مساعدتها في اختيار قياداتها والإشراف عليها.

للحركة صلات وثيقة بالأحزاب والجماعات الموالية لإيران مثل حزب الله اللبناني والعراقي.

كان مؤسس الحركة، أكرم الكعبي، قائداً عسكرياً بارزاً في "جيش المهدي" التابع لرجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر قبل أن ينشق عنه.

انضم الكعبي لاحقاً إلى "عصائب أهل الحق" التي أنشأها فيلق القدس في عام 2008.

وأدرجت الخزانة الأمريكية في عام 2019، الكعبي ضمن قائمة "الإرهابيين العالميين".

في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، صرّح الكعبي لقناة عراقية محلية بأنه "سيستجيب لأي أمر صادر عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بما في ذلك الإطاحة بالحكومة العراقية أو القتال في أي حرب أجنبية".

في أوائل آذار/مارس 2017، أعلنت الحركة عبر وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أنها "بصدد تشكيل لواء تحرير الجولان" لتحريره من قبضة إسرائيل.

كتائب سيد الشهداء

كتائب سيد الشهداء هي فصيل مسلح شيعي عراقي تأسس عام 2013 بقيادة أبو آلاء الولائي، بهدف معلن هو "حماية المراقد الشيعية" في سوريا والعراق.

تُعد من أبرز الفصائل المرتبطة بإيران ومنضوية ضمن "هيئة الحشد الشعبي"، وقد شاركت بفاعلية في المعارك إلى جانب قوات النظام السوري، خاصة على جبهات دمشق وريفها.

في العراق، نفذت الكتائب عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش، كما تتهمها واشنطن بالضلوع في هجمات استهدفت السفارة الأمريكية وقواعد تضم قوات أمريكية.

تعتبر الكتائب نفسها جزءاً من "محور المقاومة"، وتتبنى خطاباً معلناً بالولاء لولاية الفقيه في إيران.

أنصار الله الأوفياء

حركة أنصار الله الأوفياء هي فصيل مسلح شيعي عراقي أقل شهرة من غيره، تأسس بعد عام 2013 كأحد الأجنحة المنشقة عن "منظمة بدر".

ترتبط الحركة بشكل وثيق بالحرس الثوري الإيراني، وتشارك في العمليات العسكرية ضمن صفوف "الحشد الشعبي".

رغم محدودية حضورها الإعلامي مقارنةً بفصائل أكبر مثل النجباء أو كتائب حزب الله، إلا أنها متهمة بالمشاركة في هجمات ضد القوات الأمريكية وقوافل التحالف الدولي داخل العراق.

تُقدَّم الحركة في خطابها على أنها جزء من "منظومة المقاومة" العراقية التي ترفض الوجود العسكري الأجنبي.

كتائب الإمام علي

كتائب الإمام علي هي فصيل شيعي عراقي مسلح تأسس عام 2014 عقب فتوى "الجهاد الكفائي" التي أطلقها المرجع علي السيستاني لمواجهة تنظيم داعش.

يقودها شبل الزيدي، وهو قيادي سابق في "جيش المهدي" التابع لمقتدى الصدر.

انضمت الكتائب سريعاً إلى "هيئة الحشد الشعبي"، وشاركت بفعالية في معارك تحرير المناطق العراقية من سيطرة داعش، كما أرسلت مقاتلين إلى سوريا لدعم قوات النظام هناك.

تُعد من الفصائل المرتبطة بإيران وتتلقى دعماً لوجستياً وتسليحياً من الحرس الثوري، وتتبنى خطاب "المقاومة" ضد الوجود الأمريكي، فيما تُتهم بتنفيذ هجمات على قواعد وسفارات غربية في العراق.

فيلق القدس

Getty Images قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الذي قتل في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في يناير/كانون الثاني 2020.

فيلق القدس هو أحد أذرع الحرس الثوري الإيراني، ويتولى تنفيذ مهام حساسة في الخارج من تقديم الأسلحة إلى تدريب للجماعات المقربة من إيران مثل حزب الله اللبناني والفصائل الشيعية في العراق التي نشات منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

وقد تأسس هذا الفيلق على يد قائدها الراحل قاسم سليماني (الذي قتل في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في يناير كانون الثاني 2020، وأطلق عليه المرشد الأعلى علي خامنئي اسم "الشهيد الحي".

بنى سليماني شبكة علاقات واسعة في المنطقة تمتد من اليمن إلى سوريا والعراق وغيرها من الدول بحيث بات الوجه الأبرز لحجم النفوذ الايراني في هذه الدول.

خاض الفيلق معارك إلى جانب المقاتلين الشيعة في سوريا والعراق ضد ما يعرف بتنظيم الدولة من جهة وفصائل المعارضة في سوريا.

كما تنفذ الجماعات المسلحة التي تدور في فلك إيران، هجمات على مواقع عسكرية تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا.

كتائب حزب الله العراقي

ارتبط اسم "حزب الله" بحزب الله اللبناني، لكن ثمة تنظيم آخر نشأ بعده بأكثر من عقدين يحمل نفس الاسم، لكنه منفصل عنه، وهو "كتائب حزب الله في العراق".

تأسس هذا التنظيم في عام 2007، في مدينة العمارة جنوبي العراق. وتكونت كتائبه من اتحاد عدد من الفصائل الشيعية المسلحة التي نشأ بعضها بعد الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003.

وهذه الفصائل هي لواء أبو الفضل العباس وكتائب تحمل أسماء كربلاء وزيد بن علي وعلي الأكبر والسجاد.

وتصف كتائب حزب الله نفسها بأنها "تشكيل جهادي إسلامي مقاوم".

وتقول الجماعة على موقعها الإلكتروني الرسمي إن ولاية الفقيه هي الطريق الأمثل "لتحقيق حاكمية الإسلام في زمن الغيْبة" أي غيْبة المهدي، الإمام الثاني عشر وفقاً لمذهب "الإثنا عشرية" الشيعي.

وترتبط كتائب حزب الله العراقي بإيران بشكل مباشر، حيث ترى في تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران "إنجازا عظيما" وتعتبرها مرحلة أساسية للتمهيد لإقامة "دولة العدل الإلهي وصورة من صور حاكمية الإسلام وولاية الفقيه".

وتقول الكتائب إنها تعمل على إفشال ما تسميه المشروع الأمريكي-الإسرائيلي في الشرق الأوسط، كما أن عناصرها كانت من أوائل المسلحين الذين قاتلوا في سوريا إلى جانب القوات الحكومية بعد موجة الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت البلاد عام 2011.

ولا يُعرف لكتائب حزب الله هيكل تنظيمي، كما هو حال باقي الفصائل الشيعية الكبرى في العراق، كما لم يُعلن عن أمين عام لكتائب حزب الله على الرغم من تعيين متحدثين باسمها في الجانبين العسكري والمدني.

ويُقدر عدد مسلحي الكتائب بسبعة آلاف عنصر، وفقا لأرقام غير رسمية.

وهناك تشابه بين أسلوب عملها وأسلوب حزب الله اللبناني، كما أشرفت على تدربيها قيادات إيرانية ولبنانية أبرزهم عماد مغنية الذي قُتل في سوريا عام 2015.

وبسبب اتساع مساحة عمليات الكتائب في العراق وسوريا، بالإضافة إلى أن عناصرها يعتبرون أنفسهم "عقائديين"، فإن قيادة الحزب تصنف قتلاها في المعارك إلى أربع فئات: شهداء سرايا الدفاع، وشهداء مقاومة الاحتلال، وشهداء العقيدة والكرامة، وشهداء الولاية بحسب وصفها.

ونفذت الكتائب، التي تصنفها الولايات المتحدة في قائمة المنظمات الإرهابية، العديد من العمليات ضد القوات الأمريكية في العراق.

كما ذكرت تقارير أن الكتائب كانت طرفاً في اختطاف فريق صيد قطري في ديسمبر/كانون الأول 2015 في جنوب العراق وأنها كانت إحدى الجهات التي تلقت ملايين الدولارات من الفدية التي دفعتها قطر والتي بلغت مليار دولار لإطلاق سراح الصيادين القطريين. لكن قطر قالت أنها دفعت الأموال للحكومة العراقية.

والكتائب غير ممثلة في حزب سياسي، لكنها جزء من قوات الحشد الشعبي التي ساعدت القوات الحكومية في حربها ضد تنظيم الدولة.

حزب الله اللبناني

حزب الله كيان سياسي، وعسكري، واجتماعي يتمتع بقاعدة جماهيرية ونفوذ كبير بين أوساط الطائفة الشيعية في لبنان.

برز الحزب الذي يحظى بدعم إيران إلى واجهة الأحداث أثناء احتلال إسرائيل لجنوب لبنان في عام 1982.

ولا يخفي حزب الله التزامه بنظرية ولاية الفقيه التي وضع أساسها آية الله الخميني بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في عام 2000، رفض حزب الله التخلي عن سلاحه، واستمر في تقوية جناحه العسكري الذي يميل لتسميته بـ "المقاومة الإسلامية". وباتت قدرات الحزب العسكرية تفوق الجيش اللبناني.

ومع تصاعد الحرب في سوريا، قاتل الآلاف من عناصر حزب الله إلى جانب الجيش السوري، ولعب الحزب دوراً أساسيا في استعادة الأراضي التي كانت تسيطر عليها المعارضة المسلحة، خاصة المناطق القريبة من الحدود اللبنانية.

عصائب أهل الحق

خرجت حركة عصائب أهل الحق، أو ما يطلق عليه مؤيدوها "المقاومة الإسلامية في العراق"، من رحم التيار الصدري، فمؤسسها وقادتها كانوا كوادر في هذا التيار لكنهم انشقوا عنه وأسسوا منظمة خاصة بهم كان هدفها "مقاومة الاحتلال الأمريكي"، وأعلنوا مسؤوليتهم عن هجمات عديدة ضد القوات الأميركية والعراقية.

وأبرز قادة العصائب هو قيس الخزعلي الذي انشق عن جيش المهدي سنة 2004 أي بعد عام من الغزو الأمريكي، وعندما توقف القتال بعد توقيع جيش المهدي اتفاقا لوقف إطلاق النار مع الحكومة العراقية والجيش الأمريكي، استمر الخزعلي في إصدار أوامره بالقتال دون الرجوع إلى الصدر.

جرت مصالحة بين جماعة الخزعلي ومقتدى الصدر في منتصف عام 2005 ، لكن بعد أقل من عام برزت "عصائب أهل الحق" مستقلة عن جيش المهدي بعدما أعلن الصدر حله واستبداله "بلواء اليوم الموعود" وطالب "عصائب أهل الحق" بالانضمام إليه لكنها رفضت.

اتسعت رقعة نشاط الحركة المدعومة من فيلق القدس، والتي تتلقى التدريب والدعم من إيران، لتشمل سوريا، حيث أرسلت عناصرها للقتال هناك.

وإضافة إلى ما سبق، هناك ميليشيات عراقية أخرى مثل ألوية أبو الفضل العباس ولواء بدر، وغيرها من الميليشيات الممولة من الحشد الشعبي في العراق، فضلاً عن ميليشيا الفاطميون الافغانية والزينبيون الباكستانية التي عملت بشكل مباشر تحت إمرة فيلق القدس في معظم المعارك التي خاضها الجيش السوري في حلب ومناطق دير الزور.

وتتفاوت التقديرات بخصوص عدد أفراد الميليشيات الموالية لإيران المنتشرة في سوريا، لكن بعض الخبراء يقدرون عددهم بما يترواح ما بين 25 و40 ألف مقاتل، وقد يزيد أو ينقص هذا العدد حسب الحاجة.