  • العدد 8868 الأربعاء 06 أغسطس 2025
  • آخر تحديث 11:06:25 GMT
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إيلاف
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قطاعات

elaphشرم الشيخ.. وجهة سياحية مصرية بمقومات عالمية

"سياحة مصر" لا تعترف بالشرق الأوسط المتوتر !

نبيل فكري
elaphشركة مرسى المغرب تدخل رأسمال الرجاء البيضاوي

استثمار استراتيجي يعيد الروح لفريق الرجاء البيضاوي المغربي

عبد المجيد ايت مينة
elaphالسوداني يفتتح المستشفى الإيطالي على أنقاض

السوداني يفتتح المستشفى الإيطالي على أنقاض "المطعم التركي"

مريم عطا
elaphخط أنابيب الغاز مع علمي قطر والاتحاد الأوروبي - Getty Images

قطر تهدد: إمّا تعديل قانون الاستدامة أو إغلاق صنابير الغاز نحو أوروبا

بي. بي. سي.
elaph 3 شركات اتصالات مغربية تحصل على رخص الجيل الخامس

3 شركات اتصالات مغربية تحصل على رخص الجيل الخامس

بدر العلمي
elaphشاطئ علم الروم -

قطر تقترب من صفقة سياحية كبرى في "رأس علم الروم" المصرية

بي. بي. سي.
elaphاخنوش يتحدث الثلاثاء في مجلس المستشارين المغربي

أخنوش: احتياطي المغرب من العملة الصعبة يتجاوز 40 مليار دولار

سعد اليعقوبي
elaphالرباط تشرع في منح تراخيص الجيل الخامس (5G)

الرباط تشرع في منح تراخيص الجيل الخامس (5G)

بدر العلمي
elaphلوحة برامج حركة الطيران بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء

المغرب يُحلّق بسياسة جوية تنافسية وسط أجواء ضريبية خانقة في إفريقيا

بدر العلمي
elaphفي صورة مركبة توثّق ملامح المرحلة المقبلة، يظهر الدكتور أمين بدر الدين، رئيس مجلس إدارة Stock Farm Road، إلى جانب لحظة توقيع اتفاق استراتيجي في كوريا الجنوبية، مع شعار الشركة التي تقود توسعًا تقنيًا غير مسبوق نحو آسيا

شركة SFR تجهّز لاستثمار بتمويل يتجاوز المليار دولار في الذكاء الاصطناعي بكوريا

قسم الاقتصاد - إيلاف
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