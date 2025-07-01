العدد 8868 الأربعاء 06 أغسطس 2025
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أول يومية إليكترونية | صدرت من لندن 21 مايو 2001
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"المتهم يعتزم الدفع ببراءته"... محاكمة قاتل الشاب السعودي محمد القاسم تبدأ 2026
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واتساب يغلق قرابة 7 ملايين حساب مرتبط بعمليات احتيال، فما القصة؟
ذكاء اصطناعي يراقب مزارع النخيل… وينقذها قبل فوات الأوان
اليوم في كامبريدج: قاتل الطالب السعودي يمثل أمام المحكمة
بـ"أموال خليجية"... واشنطن تدرس قيادة الجهود الإنسانية في غزة
هل أوفى ستيف ويتكوف بوعده للسيدة التي قابلها في غزة؟
أمهات "زيكا" المنسيات: أطفالهن لا يستطيعون الأكل أو الكلام أو المشي
من هو إيتمار بن غفير، الوزير الإسرائيلي المثير للجدل؟
ترامب أول رئيس أميركي يعتلي سطح البيت الأبيض.. ماذا يفعل؟ (فيديو)
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3 شركات اتصالات مغربية تحصل على رخص الجيل الخامس
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منذ 11 يوم
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قطر تقترب من صفقة سياحية كبرى في "رأس علم الروم" المصرية
بي. بي. سي.
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مصر
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منذ 14 يوم
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أخنوش: احتياطي المغرب من العملة الصعبة يتجاوز 40 مليار دولار
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منذ 25 يوم
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