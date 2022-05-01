العدد 7728 السبت 25 يونيو 2022
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إيلاف المغرب
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How To Spend It Arabic
أول يومية إليكترونية | صدرت من لندن 21 مايو 2001
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من عناوين اليوم
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حالة من الهلع في أسواق المال عالمياً فما الحل في السوق الهابط؟
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بوتين: العملية الروسية في أوكرانيا ليست سبب التضخم العالمي
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منذ 7 أيام
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تراجع الين إلى أدنى مستوى أمام الدولار منذ 1998
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البيتكوين تتراجع إلى ما دون 25 ألف دولار
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البنك المركزي الأوروبي ينهي شراء السندات ويقرر رفع معدلات الفائدة
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البنك الدولي يقرّ مساعدة إضافية بقيمة 1,5 مليار دولار لأوكرانيا
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قرارات مرتقبة للبنك المركزي الأوروبي قبل الخروج من الفائدة السلبية
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