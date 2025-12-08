حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مخاوف محتملة تتعلق بخطة نتفليكس للاستحواذ على استوديوهات "وورنر براذرز ديسكفري" وشبكات البث الشهيرة "إتش بي أو" التابعة لها، في صفقة تبلغ قيمتها 72 مليار دولار.

وقال ترامب إن لدى نتفليكس "حصة سوقية كبيرة"، وإن حجم الشركتين بعد اندماجهما "قد يكون مشكلة".

وكانت الشركتان قد أعلنتا الجمعة عن توصلهما إلى اتفاق يقضي بجلب أعمال "وورنر براذرز"، مثل "هاري بوتر" و"صراع العروش" إلى نتفليكس، ما سيؤدي إلى إنشاء عملاق إعلامي جديد.

في هذا السياق، أعلنت "باراماونت سكاي دانس" تقديم عرض جديد للاستحواذ على "وورنر براذرز"، بقيمة 30 دولاراً للسهم الواحد، في صفقة قد تصل إلى نحو 108.4 مليار دولار.

وكانت "باراماونت"، التي يرأسها ديفيد إليسون، قد حاولت سابقاً شراء "وورنر براذرز" بالكامل، بما في ذلك شبكاتها الكابلية، إلا أن الشركة رفضت العرض قبل أن تطرح نفسها للبيع.

ويذكر أن والد ديفيد إليسون، الملياردير لاري إليسون، من الحلفاء المقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. كما تشير وثائق رفعت أمام هيئة الأوراق المالية الأميركية إلى أن جاريد كوشنر، صهر ترامب، من بين الشركاء الماليين في عرض "باراماونت".

وتفاعل سوق المال مع التطورات سريعاً، إذ ارتفعت أسهم "وورنر براذرز ديسكفري" بأكثر من 6 بالمئة، وصعدت أسهم "باراماونت"، بينما تراجعت أسهم "نتفليكس" بأكثر من 3 بالمئة.

انطلقت نتفليكس في عام 1997 كخدمة لتأجير أقراص دي في دي عبر البريد، ثم نمت لتصبح أكبر خدمة بث مدفوعة في العالم.

الصفقة هي الأكبر التي يشهدها قطاع السينما منذ زمن طويل، وتعدّ خطوة من شأنها ترسيخ موقع نتفليكس في المركز الأول.

وبموجب الاتفاق، ستنتقل سلاسل ترفيهية عالمية عدة، مثل "لوني تونز" و"ذا ماتريكس" و"سيد الخواتم" إلى منصة "نتفليكس".

ومن المتوقع إتمام الصفقة بعد أن تنفصل شركة "وورنر براذرز" عن بعض أعمالها في النصف الثاني من عام 2026.

وقد تجادل دائرة المنافسة في وزارة العدل الأمريكية، المسؤولة عن مراقبة الاندماجات الكبرى، بأن الصفقة تنتهك القانون إذا استحوذ الكيان الموحّد على حصة كبيرة جداً من سوق البث.

وفي فعالية أقيمت في مركز جون إف كينيدي في العاصمة الأمريكية، قال ترامب إن لدى نتفليكس "حصة سوقية كبيرة جداً"، وإن هذه الحصة "سترتفع كثيراً" إذا مضت الصفقة قدماً.

وأضاف ترامب أنه سيكون متورطاً شخصياً في اتخاذ القرار بشأن الموافقة على الصفقة من عدمها، مشيراً مرات عدة إلى حجم الحصة السوقية لنتفليكس.

كما قال إن تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك لنتفليكس، زار المكتب البيضاوي مؤخراً، وأشاد بعمله في الشركة.

وقال ترامب: "أنا أحترمه كثيراً. إنه شخص رائع. لقد قام بأحد أفضل الأعمال في تاريخ السينما".

وكان ساراندوس قد أقرّ في وقت سابق بأن الاتفاق ربما فاجأ بعض المستثمرين، لكنه قال إنه يمثل فرصة لتهيئة نتفليكس للنجاح في "العقود المقبلة".

وقال بلير ويستليك، المدير التنفيذي في قطاع الإعلام والرئيس السابق لمجموعة التلفزيون والشبكات في يونيفرسال ستوديوز، لبرنامج "توداي" عبر بي بي سي إن "العنصرين الوحيدين اللذين يهمّان" في ما يتعلق بمخاوف المنافسة هما اندماج نتفليكس مع قطاع البث التابع لـ"ورنر براذرز"، أي شبكة "إتش بي أو".

وأضاف: "نتفليكس ليست في مجال إنتاج الاستوديوهات بالطريقة التي تعمل بها وورنر براذرز، وحتى حجم مكتبة الأفلام والبرامج التلفزيونية التي تملكها نتفليكس لا يُقارَن بمكتبة وورنر".

ومع ذلك، قال خبراء إنه رغم أن الصفقة ستمنح نتفليكس موقعاً قوياً في مجال البث المرئي، فإنها لن تبدو مهيمنة إلى هذا الحد إذا اعتمدت الهيئات التنظيمية تعريفاً أوسع للسوق، يشمل تلفزيون الكابل، والقنوات الأرضية، وكذلك يوتيوب كمنافسين.

وقال ويستليك: "الكثير من الناس لا يدركون أن المكان الأول الذي يقصده المستهلكون حول العالم لمشاهدة المحتوى هو يوتيوب، وبفارق كبير عن أي منصة أخرى".

وأضاف أنه يعتقد أن الصفقة ستمرّ في النهاية، لكنه قال: "أظن أنه ستكون هناك على الأرجح تنازلات يجب تقديمها".

وقال بيل كوفاسيتش، الرئيس السابق لهيئة مكافحة الاحتكار الأمريكية (لجنة التجارة الفيدرالية)، لبرنامج "توداي" إن تعليقات ترامب تعني أن المفاوضات الخاصة بأي مشاكل تتعلق بالصفقة "سوف تمر عبر البيت الأبيض".

وأضاف: "هذا يعني أننا سنشهد على الأرجح مستوى عميقاً - وغير مسبوق - من السيطرة الرئاسية في تسوية ما كان في السابق تحليلاً تقنياً لصفقة اندماج".

وكانت نتفليكس قد تفوقت على عدة منافسين، بينهم "كومكاست" و"باراماونت سكاي دانس"، لتوقيع اتفاق مع "وورنر براذرز".

الصفقة المخطط لها أثارت قلق بعض العاملين في القطاع، لكنها لا تزال بحاجة إلى موافقة هيئات المنافسة.

ودعت نقابتا كتّاب أمريكا (فرعي الشرق والغرب) إلى وقف الاندماج، قائلتَين إن "استحواذ أكبر شركة بث في العالم على أحد أكبر منافسيها هو بالضبط ما صُمّمت قوانين مكافحة الاحتكار لمنعه".

وأضاف البيان الصادر يوم الجمعة: "النتيجة ستؤدي إلى القضاء على وظائف، وخفض الأجور، وتدهور ظروف العمل لجميع العاملين في قطاع الترفيه، ورفع الأسعار على المستهلكين، وتقليل حجم وتنوع المحتوى المتاح للمشاهدين".