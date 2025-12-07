خاص- إيلاف من الرياض: في خطوة لافتة على مسار التحول الإعلامي الرقمي في المملكة، أعلنت شركة صانعي الخيال (NOB Imagination Makers) عن استحواذها رسميًا على صحيفة "الوئام" الإلكترونية، إحدى أعرق المنصات الصحافية السعودية وأكثرها تأثيرًا في الفضاء الرقمي منذ عام 2006.

ويُنظر إلى هذه الصفقة، التي أُعلن عنها في كانون الأول (ديسمبر) 2025، بوصفها امتدادًا طبيعيًا لاستراتيجية التوسع التي أطلقتها NOB في تشرين الأول (أكتوبر) 2024، والتي تهدف إلى دخول عمق الصناعة الإعلامية الحديثة، بما يعكس رؤية مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها ناصر العودة، الهادفة إلى "صناعة المعنى وبناء التأثير".

تحوّل نوعي في هوية NOB

تأسست NOB عام 2017 كشركة متخصصة في تقديم حلول الاتصال والتسويق، ونجحت خلال فترة وجيزة في بناء محفظة خدمات تشمل المحتوى الإبداعي، تسويق المؤثرين، الإنتاج الفني، والتحليلات المعتمدة على البيانات الضخمة. هذه القدرات خوّلت الشركة للانتقال من دور المزوّد التسويقي إلى فاعل مؤثر في إنتاج وتوزيع المحتوى الرقمي المهني.

ومن خلال هذه الصفقة، تعزّز المجموعة حضورها في قطاع الصحافة الإلكترونية، وتدخل بقوة إلى فضاء الإعلام الرقمي الذي يشهد نموًا متسارعًا في السعودية، مدفوعًا برؤية 2030 الداعمة لبناء كيانات إعلامية نوعية ومؤثرة.



مقر NOB في الرياض مقر NOB في الرياض

"الوئام" في ثوب جديد

تشير المعلومات الواردة من إدارة NOB إلى أن الاستحواذ يشكل نقطة تحوّل لصحيفة "الوئام"، من حيث البنية التقنية والتحريرية. وتهدف الخطوة إلى دمج إرث الوئام الممتد لما يقارب عقدين من المهنية، مع أدوات الاتصال الحديثة التي تملكها المجموعة، في محاولة لبناء منصة تحريرية قادرة على تقديم محتوى دقيق، سريع، وعميق، يتماشى مع متطلبات المنصات الرقمية المختلفة.

وتشمل خطة التطوير تقديم محتوى مرئي وتفاعلي، واعتماد أدوات البيانات والتحليلات في صناعة التقارير، إلى جانب ابتكار تجارب قراءة معززة تقنيًا، ما من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة أمام القارئ ويعزز مكانة "الوئام" في السوق المحلية والإقليمية.



ناصر العوده مؤسس ورئيس مجلس إدارة (NOB). ناصر العوده مؤسس ورئيس مجلس إدارة (NOB).

منصة للابتكار الإعلامي

رئيس مجلس إدارة "الوئام" الجديد، ناصر العودة، أوضح أن الصفقة لا تمثل مجرد انتقال ملكية، بل "بداية فصل جديد في مسيرة الصحيفة"، تُبنى فيه هوية رقمية متجددة تقوم على الابتكار والانفتاح على التحولات الإعلامية العالمية، مع الحفاظ على جوهرها المهني الراسخ.

كما كشف عن توجه المجموعة لإطلاق مشاريع إعلامية جديدة تعزز من حضور "الوئام" في المشهد الإقليمي، وتسهم في تمكين المواهب السعودية الشابة ضمن صناعة إعلامية أكثر تفاعلية وتأثيرًا.

تحول في بنية السوق

يأتي هذا التطور في وقت بالغ الأهمية لقطاع الإعلام السعودي، الذي يشهد تحولًا نحو نماذج أكثر استدامة وتخصصًا، ضمن رؤية وطنية تسعى إلى خلق بيئة استثمارية إعلامية واعدة. ويُنظر إلى هذه النوعية من الاستحواذات كعلامة على نضوج السوق، واستعداد الشركات السعودية الكبرى للعب أدوار رئيسية في رسم ملامح المحتوى الرقمي المستقبلي في المنطقة.