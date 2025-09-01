إيلاف من بكين: فرش الرئيس الصيني شي جين بينج، الأحد، السجادة الحمراء للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ونحو 20 من الزعماء الآخرين الذين وصلوا إلى قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

إن القمة السياسية والأمنية الأوراسية - التي عقدت في تيانجين هذا العام - هي تجمع مصمم لتعزيز نفوذ بكين والدفاع عن رؤيتها بشأن "النظام العالمي متعدد الأقطاب".

تأسست منظمة شنغهاي للتعاون عام 2001، وتضم في عضويتها الصين وروسيا وأربع دول من آسيا الوسطى، كقوة موازنة للتحالفات الغربية مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو). وتضم المنظمة الآن عشرة أعضاء وستة عشر شريكا ومراقبا.

ستركز القمة هذا العام بشكل كبير على الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب . فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 50% على البضائع الهندية بسبب استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي. في غضون ذلك، يواجه بوتين عقوبات غربية جديدة مرتبطة بحربه المستمرة في أوكرانيا.

كيف نفر ترامب مودي إلى هذا الحد ليحضر الآن قمة مع المستبدين، شي وبوتين؟ كتب مايكل ماكفول، زميل هوفر البارز في جامعة ستانفورد والسفير الأمريكي السابق لدى روسيا، على موقع X. وأضاف: "في العام الماضي فقط، كانت الصين والهند في حالة حرب!". وفقاً لتقرير "بوليتيكو".

تقارب صيني هندي

يبدو أن كلاً من شي ومودي يسعيان إلى إعادة ضبط العلاقة التي طالما توترت بسبب انعدام الثقة والنزاعات الحدودية العالقة. ويحذر المحللون من أن المخاطر تتجاوز آسيا بكثير. وكما قال تشيتيج باجباي ويو جي من تشاتام هاوس: "ما يحدث في هذه العلاقة يهم بقية العالم".

"إذا كانت الدول الغربية - وخاصة الولايات المتحدة - جادة في دعم الهند كحصن ضد صعود الصين ، فإنها تحتاج إلى تطوير توقعات أكثر واقعية لما يمكن أن تقدمه الهند"، كما كتبوا في ورقة تحليلية حديثة.

"لم تكن الهند لتكون الحصن المنيع ضد الصين كما تصورها الغرب (والولايات المتحدة على وجه الخصوص)... إن زيارة مودي للصين تُمثل نقطة تحول محتملة"، كما كتبوا .

عرض عسكري كبير

سيزور بوتين الصين حتى يوم الأربعاء ، حيث سيستضيف شي عرضًا عسكريًا لإحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية، عقب استسلام اليابان رسميًا. إلى جانب بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، سيحضر العرض رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، بالإضافة إلى الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش.

وقال بوتن قبيل رحلته إلى الصين إن موسكو وبكين تقفان معا ضد "العقوبات التمييزية" على التجارة العالمية، وذلك أثناء توجهه إلى التجمع الذي يضم بعضا من أشد دول العالم تعرضاً للعقوبات بما في ذلك كوريا الشمالية وإيران وميانمار وبيلاروسيا.