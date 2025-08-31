إيلاف من نيويورك: بنبرة تحمل كل تعبيرات التحدي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "لم يشعر قط أنه في أفضل صحة مما يشعر الآن" بعد أيام من التكهنات عبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم أجمع حول صحته.

ترامب عاد إلى منصة Truth Social بعد عطلة نهاية أسبوع هادئة نسبيًا أثناء لعبه للغولف في منتجعه في فيرجينيا، ليرد بنبرة تحدي على كل من أطلقوا الشائعات حول صحته، بل حول حياته، في ظل انتشار شائعات عن موته لمجرد أنه اختفى عن الأنظار لمدة 3 أيام دون ظهور علني أو نشاط رسمي.

وقال ترامب :"لم أشعر بحالة جيدة في حياتي كما أشعرالآن، كما أن واشنطن العاصمة منطقة خالية من الجريمة!" كتب ترامب عبر Truth Social.

ترامب، كان قد شوهد خارج البيت الأبيض وهو يتجه إلى ملعب الغولف بعد تكهنات غريبة حول صحته وحياته، واشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بنظريات غريبة وتكهنات مريضة حول صحة الرئيس بعد أيام عديدة من عدم مشاركة الرئيس في فعاليات عامة، وفقاً لتقرير "نيويورك بوست".



