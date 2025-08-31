إيلاف من القاهرة: كشفت صحيفة واشنطن بوست عن وثيقة من 38 صفحة يجري تداولها داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتضمن خطة لما بعد الحرب في غزة، تقوم على وضع القطاع تحت وصاية أميركية لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وتحويله إلى ما وصفه ترامب نفسه بـ "ريفييرا الشرق الأوسط".

وتحتوي الخطة عرضا على سكان غزة بمغادرة أراضيهم طوعاً مقابل تعويضات مالية، أو الانتقال مؤقتاً إلى مناطق مغلقة وآمنة داخل القطاع.

الخطة، التي اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست، تنص على أن كل فلسطيني يملك أرضاً سيحصل على "رمز رقمي" من الصندوق المسؤول عن إعادة التكوين الاقتصادي، يمكن استبداله لاحقاً بشقة في واحدة من ست إلى ثماني مدن ذكية حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ستُبنى في غزة، أو استخدامه لتمويل بداية جديدة في الخارج.

ويُعرض على من يقرر المغادرة دفعة نقدية بقيمة خمسة آلاف دولار، إضافة إلى إعانة لتغطية أربع سنوات من الإيجار وسنة كاملة من الغذاء، وسوف يكون التركيز الأميركي الإسرائيلي على دفع سكان غزة للرحيل بدون عودة.

ووفق الحسابات التي تضمنتها الخطة، فإن كل مغادرة فردية ستوفر للصندوق نحو 23 ألف دولار مقارنة بتكاليف إبقاء الأشخاص في مناطق محمية وتوفير ما يسمى بـ "خدمات دعم الحياة" لهم.

صندوق غزة

المبادرة التي حملت اسم "صندوق غزة لإعادة التكوين والتسريع والتحول الاقتصادي" أو GREAT Trust، وضعها بعض الإسرائيليين الذين أنشأوا في السابق "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أميركياً وإسرائيلياً لتوزيع الغذاء في القطاع، فيما تولى فريق من "مجموعة بوسطن الاستشارية" أعمال التخطيط المالي. الشركة الاستشارية أكدت أن العمل على الخطة لم يكن معتمداً رسمياً، وأن اثنين من كبار الشركاء الذين أشرفوا على النمذجة المالية جرى فصلهم لاحقاً، وفقاً لما نقلته "سكاي نيوز" عن "نيويورك تايمز".

ماذا حدث في الاجتماع مع كوشنر وبلير؟

وعقد ترامب اجتماعاً الأربعاء الماضي في البيت الأبيض لمناقشة سبل إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين، حضره وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وصهر الرئيس جاريد كوشنر. لم يصدر أي بيان رسمي عن الاجتماع، لكن ويتكوف قال عشية انعقاده إن الإدارة تملك "خطة شاملة للغاية".

وأوضح شخص مطلع على المشاورات الداخلية أن "ترامب سيتخذ قراراً جريئاً عندما ينتهي القتال… هناك سيناريوهات متعددة يمكن أن تتخذها الحكومة الأميركية تبعاً لما سيحدث".

تفاصيل الخطة القادمة

الخطة صُممت، بحسب مطلعين، لتجسيد رؤية ترامب بتحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط". وتختلف عن مؤسسة غزة الإنسانية التي تعتمد على تبرعات محدودة، إذ إنها لا تقوم على التبرعات، وفق ما ورد في الوثيقة، بل على استثمارات عامة وخاصة في مشاريع ضخمة تتراوح من مصانع السيارات الكهربائية ومراكز البيانات إلى منتجعات ساحلية وأبراج سكنية. الحسابات الاقتصادية المصاحبة تتوقع أن استثماراً بقيمة مئة مليار دولار يمكن أن يحقق عائداً يقارب أربعة أضعاف خلال عشر سنوات.

منذ هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تزايدت المقترحات بشأن "اليوم التالي" في غزة. إدارة بايدن السابقة عرضت خطة لإدارة مؤقتة بإشراف الأمم المتحدة، بينما طرحت مصر مبادرة لحكومة تكنوقراط فلسطينية بتمويل عربي ودور محتمل لقوات عربية، غير أن الولايات المتحدة وإسرائيل رفضتا تلك الخطة.

تجريد حماس من السلاح

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مراراً أن حماس يجب أن تُجرد من السلاح وأن الرهائن يجب أن يعودوا، مضيفاً أن إسرائيل ستبقي السيطرة الأمنية على القطاع، ورافضاً أي دور للسلطة الفلسطينية أو فكرة الدولة الفلسطينية. وفي موقف أكثر تشدداً، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: "يجب أن تسيطر إسرائيل بالكامل على القطاع، إلى الأبد. سنضم محيطاً أمنياً ونفتح أبواب غزة للهجرة الطوعية".

إسرائيل ذكرت أنها تتحدث مع عدة دول حول استقبال فلسطينيين مرحّلين، بينها ليبيا وإثيوبيا وجنوب السودان وأرض الصومال، إلى جانب إندونيسيا.

وجميع هذه الدول باستثناء الأخيرة تعاني صراعات داخلية وفقر، فيما عرضت أرض الصوال (صومالي لاند) استقبال الغزيين مقابل اعتراف دولي باستقلالها.

وبحسب الصحيفة، قال ترامب للصحفيين: “نحن ندرس الأمر الآن”.