إيلاف من القدس: وفقاً لمصادر في جيش الدفاع الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، فإن عز الدين الحداد مدرج بالفعل على قائمة الأهداف لدى إسرائيل في اللحظة الراهنية، وذلك بعد تضفية "أبو عبيدة"، كما أن إسرائيل تخطط لاغتيال عدد من كبار مسؤولي حماس المتواجدين في الخارج.

بعد اغتيال المتحدث باسم حماس "أبو عبيدة" على يد الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يوم السبت، هناك الآن اسم واحد على رأس قائمة الاغتيالات الإسرائيلية: عز الدين الحداد ، قائد لواء مدينة غزة، الذي ساعد في التخطيط وقيادة أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

الاغتيالات ضمن سلطة الموساد

وإلى جانبه، هناك عدد من كبار مسؤولي حماس في الخارج، الذين صنفهم مسؤولون أمنيون أيضًا كأهداف محتملة. مع ذلك، تخضع عمليات اغتيالهم لسلطة الموساد، وتقع مسؤولية الموافقة على تنفيذها على عاتق القيادة السياسية، وفقاً لما كشفته "جيروزاليم بوست".

ووفقاً لتقرير الصحيفة الإسرائيلية، فقد كان أبو عبيدة هدفًا رئيسيًا، ليس فقط بسبب الضرر العسكري الذي كان من الممكن أن يُلحقه، بل أيضًا بسبب الضرر السياسي الذي ألحقه بإسرائيل، فقد كان أبو عبيدة شخصية محورية مقربة جدًا من الدائرة المقربة من قائدي حماس السابقين محمد ويحيى السنوار ، وكذلك من محمد ضيف، قائد الجناح العسكري للحركة.

أبو عبيدة.. "وجه حماس"

في الوقت نفسه، حافظ أبو عبيدة على علاقاته بالقادة الميدانيين، وكان شخصية محورية في العلاقات الخارجية لحماس. كان يُنظر إليه في غزة على أنه واجهة حماس، وكان أي تصريح يصدر عنه يُقبل دون أي اعتراض.

ووفقًا لمصادر إسرائيلية، كان هو الشخصية المهيمنة في حملة التجويع التي شنتها حماس، والتي ألحقت ضررًا دبلوماسيًا بإسرائيل في أوساط المجتمع الدولي.

وأفاد جيش الدفاع الإسرائيلي أن جهاز الشاباك ومديرية الاستخبارات العسكرية بذلا نجحا في تحديد مكان عبيدة. وتمت العملية مساء السبت بفضل معلومات استخباراتية دقيقة قدمها الشاباك. وقاد القائم بأعمال رئيس الجهاز، ديفيد زيني، العملية من مركز عمليات تابع للشاباك في وسط إسرائيل، وأُديرت من غرفة عمليات خاصة.

