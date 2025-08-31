إيلاف من الرباط: أشرف والي جهة مراكش آسفي وعامل (محافظ) عمالة (محافظة) مراكش بالنيابة، رشيد بنشيخي،على تتبع سير مجموعة من الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها مدينة مراكش، في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية وتثمين جاذبية الحاضرة الحمراء.

وتهم هذه المشاريع الاستراتيجية عدة محاور حيوية، أبرزها تهيئة المحاور الطرقية المؤدية إلى الملعب الكبير لمراكش بكلفة 580 مليون درهم (58 مليون دولار)، وإنجاز أشغال الممرات تحت أرضية والتشوير الطرقي على مستوى الطريق المدارية شمال غرب بكلفة 195 مليون درهم (19,5 مليون دولار) إلى جانب تهيئة شارع محمد الخامس بكلفة 42 مليون درهم (4,2 مليون دولار)، وإنشاء موقف تحت أرضي بساحة 16 نوفمبر بكلفة 100 مليون درهم (مليون دولار)، إضافة إلى مشاريع تهيئة كل من منطقة عين إيطي وشارع علال الفاسي.

وبلغ الغلاف المالي الإجمالي لهذه المشاريع أزيد من 917 مليون درهم (92,7 مليون دولار)، وهو استثمار غير مسبوق يعكس الرهان الكبير على جعل مراكش مدينة عصرية قادرة على احتضان التظاهرات العالمية الكبرى، وفي مقدمتها كأس العالم 2030.

وأكد والي الجهة بالنيابة بهذه المناسبة أن “مراكش تعيش اليوم مرحلة تحول عميق، منسجمة مع الرؤية الملكية السامية، حيث تمثل هذه المشاريع رافعة حقيقية للتنمية، ليس فقط استعداداً لكأس العالم 2030، بل لترسيخ مكانة المدينة كواجهة حضارية مشرفة للمغرب”.

وتسعى هذه الأوراش إلى تسريع وتيرة الإنجاز وضمان الجودة والالتزام بالآجال، مع تكريس مراكش كمدينة تجمع بين أصالتها التاريخية ورؤيتها المستقبلية، بما يستجيب لتطلعات ساكنتها وزوارها، ويعزز موقعها بين كبريات المدن العالمية.