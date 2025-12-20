الرباط : أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي السبت أن كأس الأمم الإفريقية ستقام كل أربع سنوات بعد النسخة المقررة في 2028، في تغيير كبير لما هو حاليا حيث تقام البطولة كل عامين.

وكشف موتسيبي عن هذا التغيير ضمن إعادة هيكلة شاملة لكرة القدم في القارة، قائلا "لضمان أن يكون تقويم كرة القدم العالمي أكثر انسجاما".

وكان تنظيم البطولة كل عامين يشكل مصدراً أساسياً للإيرادات بالنسبة للاتحادات الوطنية الإفريقية، لكن موتسيبي أوضح أن إطلاق بطولة سنوية جديدة تحت اسم "دوري الأمم الإفريقية" على غرار دوري الأمم الأوروبية، سيساعد في تعزيز الموارد المالية بدلاً من ذلك.

وقال موتسيبي للصحافيين في الرباط، عشية المباراة الافتتاحية لنسخة المغرب "تركيزنا الآن على هذه النسخة من كأس الأمم، لكن في 2027 سنذهب إلى تنزانيا وكينيا وأوغندا، والنسخة التالية ستكون في 2028".

وأضاف أن عملية تقديم طلبات الاستضافة ستُفتح أمام الدول الراغبة في تنظيم نسخة 2028 من البطولة.

وتابع "ثم بعد كأس العالم للأندية في 2029 سنطلق أول نسخة من دوري الأمم الإفريقية... مع مزيد من الجوائز المالية، ومزيد من الموارد، ومزيد من المنافسة. وكجزء من هذا التعديل، ستقام كأس الأمم الإفريقية مرة كل أربع سنوات".

وتقام البطولة القارية كل عامين منذ النسخة الأولى عام 1957، لكنها واجهت خلال السنوات الـ15 الأخيرة صعوبة في إيجاد مكان مناسب ضمن الروزنامة العالمية المزدحمة.

وستكون نسخة المغرب الثامنة في غضون 15 عاماً، منذ نسخة 2012 التي أقيمت في غينيا الاستوائية والغابون.

وأقيمت نسخة 2019 في مصر خلال شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو، في خطوة ابتعدت عن الموعد التقليدي في بداية العام، واعتُبرت وسيلة لارضاء الأندية الأوروبية الكبرى عبر تجنب إقامة البطولة في منتصف موسمها كونها تفقد خدمات العديد من لاعبيها في مرحلة مهمة من الموسم خصوصا الدوري الانكليزي.

زيادة الجوائز المالية

لكن النسختين الأخيرتين في الكاميرون عام 2022 وساحل العاج عام 2024، عادتا إلى موعد كانون الثاني/يناير شباط/فبراير لتجنب التزامن مع موسم الأمطار في تلك المناطق.

وكان من المقرر أن تقام النسخة الحالية في حزيران/يونيو وتموز/يوليو من هذا العام، لكن الاتحاد الافريقي اضطر الى تأجيلها الى الشتاء بسبب النسخة الأولى من كأس العالم للأندية الموسعة لفيفا في الولايات المتحدة، كما لم يكن بإمكانه تنظيمها في حزيران/يونيو المقبل بسبب كأس العالم 2026.

كما لم يعد بإمكان "كاف" إقامة البطولة في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير بسبب الصيغة الجديدة لدوري أبطال أوروبا والتي اصبحت مبارياتها الاخيرة في دوري المجموعة الموحدة تقام في الشهر الاول من كل سنة.

وكان الحل هو بدء البطولة في كانون الأول/ديسمبر واستمرارها حتى العام الجديد، في فترة تتوقف خلالها بعض الدوريات الأوروبية التي يلعب فيها العديد من النجوم الأفارقة.

وقال موتسيبي إن هذا التغيير، إلى جانب إطلاق دوري الأمم، جاء "لضمان أن تكون روزنامة كرة القدم العالمية أكثر انسجاماً"، مضيفا "بالطبع واجبنا الأساسي هو تجاه كرة القدم الإفريقية، لكن لدينا أيضاً واجب تجاه اللاعبين الأفارقة الذين يلعبون في أفضل الأندية الأوروبية".

وتابع "نريد أن نضمن وجود مزيد من التنسيق وأن تسمح الروزنامة العالمية لأفضل اللاعبين الأفارقة بالتواجد في إفريقيا كل عام".

وأوضح أن دوري الأمم السنوي الجديد سيبدأ بشكل إقليمي، بحيث يضم 16 منتخبا في كل من مناطق الشرق والغرب والوسط الجنوب، وستة منتخبات في شمال القارة.

وستقام المباريات في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر، على أن تجتمع أفضل المنتخبات من كل منطقة في النهائيات التي ستقام في مكان واحد خلال تشرين الثاني/نوفمبر، وجميعها خلال النوافذ الدولية.

واوضح أن قيمة الجوائز المالية لكأس الأمم في المغرب ستُرفع بحيث يحصل الفائز على عشرة ملايين دولار، مقابل سبعة ملايين دولار حصل عليها الفائز في نسخة ساحل العاج عام 2024.

كما أشار موتسيبي الى ان النسخة الحالية تحظى بمشاهدة من 190 دولة وهو رقم قياسي يبرز مدى اهمية كرة القدم الافريقية بعد الانجاز الرائع للمنتخب المغربي في مونديال قطر 2022 عندما بلغ نصف النهائي وانهاه في المركز الرابع.