لندن : قلب تشلسي تأخره بهدفين أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد وعاد بتعادل ثمين 2 2 من ملعب "سانت جيمس بارك" السبت، في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وتقدم نيوكاسل في الشوط الاول بهدفي مهاجمه الالماني نيك فولتيماده (4 و20)، قبل أن يقلّص ريس جيمس الفارق من ركلة حرة في الثاني (49) ويدرك التعادل عبر البرازيلي جواو بيدرو (66).

ورفع تشلسي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع متأخرا بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني الذي بامكانه انتزاع المركز الاول من ارسنال المتصدر (36 نقطة) ولو لفترة قصيرة في حال فوزه على ضيفه وست هام في وقت لاحق اليوم، علما أن "الغانرز" يحلّ ضيفا على إيفرتون في ختام هذه الأمسية.

وفشل نيوكاسل الذي مٌني بخسارة سادسة أمام سندرلاند 0 1 في الديربي خلال المرحلة الماضية وردّ اعتباره الأربعاء بالحاقه هزيمة بفولهام 2 1 في ربع نهائي كأس الرابطة، في انتزاع النقاط الثلاث ليقبع في المركز الحادي عشر موقتا برصيد 23 نقطة.

ولم يجرِ الإيطالي إنتسو ماريسكا مدرب تشلسي سوى تبديل وحيد مقارنة مع التشكيلة الفائز على إيفرتون، فزج بالعائد من الايقاف الاكوادوري مويسيس كايسيدو بدلا من الارجنتيني إنتسو فرنانديس الذي ابقاه على مقاعد البدلاء قبل أن يشركه بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني.

وكان فريق "البلوز" حجز بطاقته إلى نصف نهائي كأس الرابطة بفوز على كارديف سيتي 3 1 في منتصف الاسبوع.

وبكّر نيوكاسل في افتتاح التسجيل بعد 4 دقائق من صافرة البداية، بعدما افتك لاعبوه الكرة من منتصف الملعب ووصلت إلى جاكوب مورفي الذي مررها عرضية انقضى عليها أنتوني غوردون بعدما تجاوز الفرنسي مالو غوستو، صدها الحارس الإسباني روبرت سانشيس لتصل إلى الالماني فولتيماده تابعها في سقف المرمى.

ولم يكد تشلسي يستفيق من صدمة الهدف الاول حتى تلقى الثاني من فولتيماده نفسه الذي تابع بشكل رائع تمريرة غوردون على يسار الحارس (20).

وكاد فولتيماده أن يضيف الثالث لكن تسديدته من مسافة قريبة مرت فوق القائم (44).

ومع بداية الشوط الثاني انتفض تشلسي بتسديدة رائعة من ركلة حرة نفذها جيمس استقرت على يمين الحارس آرون رامسدايل (49).

وأدرك المضيف التعادل بعد تمريرة طويلة من الحارس سانشيس إلى البرازيلي جواو بيدرو على الجهة اليسرى استقبلها برأسه وتخلص من الالماني ماليك تياو وتوجه لينفرد بالحارس ويسدد ارضية داخل المرمى (66).

واهدر الارجنتيني أليخاندرو غارناتشو (68 و83 و85) وكايسيدو (81) لصالح تشلسي، على غرار البديل السويدي أنتوني إيلانغا (89) من الفريق المضيف، ليبقى التعادل سيد الموقف.

ويلعب لاحقا في قمة هذه المرحلة توتنهام مع ليفربول حامل اللقب، وبورنموث مع بيرنلي، وولفرهامبتون مع برنتفورد، وبرايتون مع سندرلاند، وليدز يونايتد مع كريستال بالاس.

وتتابع المنافسات الاحد بلقاء أستون فيلا ومانشستر يونايتد، وتختتم الإثنين بمباراة فولهام مع نوتنغهام فوريست.