الرباط : أكد قائد المنتخب المغربي لكرة القدم أشرف حكيمي السبت جاهزيته لخوض المباراة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم أمام جزر القمر الأحد بعد تعافيه من الاصابة، لكن "القرار يعود إلى المدرب".

وقال الظهير الايمن والقائد الثاني لنادي باريس سان جرمان الفرنسي خلال مؤتمر صحافي عشية المباراة الافتتاحية "أشعر انني بحالة جيدة وسنرى ما سيقرره المدرب" وليد الركراكي.

واصيب حكيمي بالتواء خطير في الكاحل اثر تدخل قوي من مهاجم بايرن ميونيخ الألماني الكولومبي لويس دياس في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في الجولة السادسة من مسابقة دوري ابطال أوروبا.

وأضاف حكيمي "كانت فترة صعبة بالتأكيد، لكن إصراري على التواجد مع منتخب بلادي دفعني الى بذل أقصى الجهود للتعافي والتواجد في هذه الفرصة الاستثنائية".

وتابع "منذ فترة طويلة ونحن ننتظر هذه اللحظة، لدينا الرغبة ونعي بالمسؤولية الملقاة، إنها مسؤولية ايجابية تحفزنا وما يجب علينا القيام به هو التحكم بمشاعرنا أمام جمهورنا وان نكون في الموعد".

تابع لاعب ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني السابق "عملنا كثيرا كي نكون جيدين ونحن جاهزون لتقديم افضل مستوى ومحاولة الابقاء على الكأس في المغرب، وبطبيعة الحال مع احترام المنافسين".

واردف قائلا "نعرف ما نحن بحاجة الى القيام به، انتظرنا هذه اللحظة منذ خروجنا من ثمن النهائي في نسخة 2024 في ساحل العاج، تدربنا بقوة كل يوم والآن نحن أمام فرصة تاريخية يحب ان نستغلها ومساعدة المنتخب من أجل الفوز باللقب".

ويخوض حكيمي الكأس القارية للمرة الرابعة في مسيرته وانتهت الثلاث السابقة بخيبات أمل، لكنه شدد على ان النسخة الحالية مختلفة واستثنائية "على ارضنا وأمام عائلاتنا وكل الامة خلفنا وهذا حافز اضافي للدفاع عن الوان منتخب بلدك وتقديم افضل ما لديك".

وشدد حكيمي على الانجازات الجماعية "لا افكر في الانجازات الفردية والشخصية، أفضل اللعب الجماعي ورؤية المغاربة سعداء، سواء لعبت او لم ألعب، فأنا افضل الفوز باللقب، ومعا سنقوم باشياء عظيمة".

من جهته، أشاد مدرب أسود الأطلس وليد الركراكي بقائد فريقه "أستغل الفرصة لأشكره، الطريقة التي استعاد بها عافيته وعمل بها والتضحيات التي قام بها لمدة 5 اسابيع من اجل منتخب بلاده".

واضاف "في كل الحالات قام بعمله وأكثر، اصابته لم تكن سهلة واتخذ قرارات صارمة من اجل منتخب بلاده".