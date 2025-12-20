ميامي : احتاج البريطاني أنطوني جوشوا، بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، إلى ست جولات لاسقاط بالضربة القاضية صانع المحتوى على موقع يوتيوب الأميركي جايك بول الذي تحول إلى ملاكم، في نزال اقيم الجمعة في ميامي.

وجمعت المواجهة التي بثها عملاق البث التدفقي "نتفليكس" بين ملاكمين متفاوتين في المستوى والحجم، مقابل جائزة مالية قُدرت بـ184 مليون دولار.

ولم تكن الجولات الأولى من النزال على قدر التوقعات بعد عرض ضعيف من الملاكمين، حيث كان بول (28 عاما) يتفادى الاحتكاك ويفتقر إلى التوازن، فيما بدا جوشوا (36 عاما) مترددا رغم تفوقه الواضح.

وبعد أن عُدّ بول للمرة الأولى في الجولة الخامسة، تلقى ضربة قوية في الجولة السادسة اسقطته ارضا لينهض مرة ثانية بعد العد، قبل أن يسقط نهائيا بالضربة القاضية إثر لكمة يمينية مباشرة.

وبعد عام من فوزه الباهت على الأسطورة مايك تايسون، الذي كان يبلغ حينها 58 عاما، دخل بول (1.85 م و98 كلغ)، الذي كان يثير الجدل بمنشوارته على مواقع التواصل وبات مروجا وملاكما محترفا، في تحدٍ أمام منافس أصغر سنا وأكثر خطورة منه.

فاز جوشوا (1.98 م و110 كلغ) بالميدالية الذهبية الاولمبية عام 2012، كما توّج بطلا للعالم في الفئة الملكية للوزن الثقيل.