ميونيخ (ألمانيا) : يفتقد بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الالماني لكرة القدم، في مباراته الاخيرة للعام الجاري أمام مضيفه هايدنهايم الاحد، لجهود الثلاثي يوزوا كيميش والحارس مانويل نوير بسبب الإصابة، والنمسوي كونراد لايمر الموقوف، لكنه يستعيد خدمات الفرنسي ميكايل أوليسيه بعد تعافيه من عملية جراحية في العين.

وقال البلجيكي فنسان كومباني مدرب عملاق بافاريا في المؤتمر الصحافي السبت عشية المباراة المنتظرة في المرحلة الخامسة عشرة "من بين الذين لن يسافروا بالتأكيد كونراد لايمر ومانويل نوير، و(الفرنسي) ساشا بوي لا يزال مريضا. وعلى الأرجح يوزوا كيميش أيضا".

وأضاف بشأن كيميش "خضنا الكثير من المباريات أخيرا، وفي لحظة ما تصبح الآلام قوية جدا. لم يتمكن من التدرب هذا الأسبوع، ولعب في السابق وهو على حدود الألم"، مشيرا إلى إصابة تعود إلى فترة التوقف الدولي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان قائد المنتخب الألماني قد تعرّض لإصابة في الكاحل الأيمن، ما جعله يغيب عن مواجهة لوكسمبورغ (2 0) في تصفيات مونديال 2026، قبل أن يعود في المباراة الاخيرة للمجموعة التي فاز بها "دي مانشافت" على سلوفاكيا (6 0).

أما الحارس والقائد نوير فأصيب بتمزق عضلي في الفخذ الأيمن خلال التعادل مع ماينتس (2 2) الأسبوع الماضي، وسيغيب عن اللقاء ليحلّ مكانه بين الخشبات الثلاث يوناس أوربيغ الذي لعب أساسيا قبل أسبوعين في الفوز على شتوتغارت 5 0.

وعاد جمال موسيالا، الغائب لفترة طويلة، إلى تدريبات الفريق هذا الأسبوع، لكنه لن يدخل مجددا المستطيل الاخضر حتى عام 2026.

كما سيغيب لايمر للايقاف بعدما نال الأسبوع الماضي بطاقته الصفراء الخامسة هذا الموسم.

في المقابل، سيكون أوليسيه جاهزا بعد غيابه عن التدريبات منتصف الأسبوع بسبب عملية جراحية في العين، وفق وسائل إعلام محلية.