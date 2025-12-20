الرباط : في سابقة ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا في كرة القدم، تقام النسخة الخامسة والثلاثون في المغرب في الفترة بين 21 كانون الأول/ديسمبر الحالي و18 كانون الثاني/يناير المقبل، على تسعة ملاعب بينها أربعة في العاصمة الرباط.

يستضيف المغرب العرس القاري للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1988 عندما اقتصر التنظيم على ملعبين فقط هما المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء والمركب الرياضي الامير مولاي عبدالله في الرباط.

وبعدما كانت الاستضافة حتى وقت قريب تقتصر على 4 ملاعب فقط، تم توسيعها الى ستة ملاعب في النسخ الثلاث الأخيرة في مصر (2019) والكاميرون (2021) وساحل العاج (2024) مع زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 16 الى 24.

لكن المغرب الساعي إلى لقبه الثاني بعد عام 1976 والمقبل على استضافة كأس العالم مشاركة مع إسبانيا والبرتغال عام 2030، قرر إقامة نهائيات العرس القاري على تسعة ملاعب تم تجديدها حديثا وفي زمن قياسي وبتوزيع جغرافي استراتيجي يغطي شمال ووسط وجنوب المملكة، مع تركيز ملحوظ وغير مسبوق في العاصمة الرباط.

وتتواجد الملاعب التسعة في ست مدن هي الرباط والدار البيضاء وفاس وطنجة ومراكش وأغادير، وهي المدن ذاتها المرشحة لاستضافة مباريات كأس العالم عام 2030.

ولم يكتفِ المغرب بتجهيز الملاعب الرئيسة المعروفة، بل قام بتأهيل ملاعب رديفة في العاصمة (ملعب البريد والملعب الأولمبي الذي تم تشييده بالكامل وهو خاص بمنافسات ألعاب القوى مع مضمار، وملعب ولي العهد الأمير مولاي الحسن وجميعها قريبة وسهلة الوصول بالنسبة إلى الجماهير) لتكون مسارح رسمية للمباريات، مما يشكل سابقة تنظيمية.

وأمل المغرب بهذه التشكيلة المتنوعة والمواصفات العالمية في تنظيم نسخة استثنائية تليق بسمعة الكرة الإفريقية وتطلعات الجماهير المتعطشة للاستمتاع بالعروض الجيدة ورسالة في أفق استضافته العرس العالمي، حيث يطمح الى استضافة المباراة النهائية على ملعب حديث بدأت أشغال بنائه في مدينة بنسليمان سيتسع لنحو 105 الاف متفرج.

ويمنح تنوع سعة الملاعب بين الضخمة والمتوسطة اللجنة المنظمة مرونة كبيرة في برمجة المباريات حسب أهميتها وجماهيرية المنتخبات المشاركة، مما يضمن امتلاء المدرجات وخلق أجواء حماسية في كل اللقاءات.

وستكون سعة ملعبي طنجة (68.000) والرباط (مولاي عبد الله، 69.500) هي الأكبر بين ملاعب البطولة القارية، فيما أصغرها ملعب البريد في العاصمة بسعة 18 الفا.

ويحتضن ملعب مولاي عبدالله الذي افتتح في الخامس من أيلول/سبتمبر الماضي بعد نهاية أشغال التجديد وبمباراة ضد النيجر حسم من خلالها "أسود الأطلس" تأهلهم الى مونديال 2026، المباراتين الافتتاحية والنهائية.

وهنا الملاعب المستضيفة:

* ملعب المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط

السعة: 69.500 مقعدا

الافتتاح: 1983

أهم عمليات التجديد: 2000، 2014، 2025

في السابق: استضاف كأس العالم للأندية 2022 وكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً في 2023

خلال كأس الأمم الإفريقية 2025: سيحتضن المباريات الثلاث للمغرب في المجموعة الأولى، مباراة في ثمن النهائي، مباراة في ربع النهائي، مباراة في نصف النهائي، والمباراة النهائية.

* ملعب البريد في الرباط

السعة: 18.000

الافتتاح: تشرين الثاني/نوفمبر 2025

خلال أمم إفريقيا: ثلاث مباريات في دور المجموعات (المجموعتان الرابعة والثالثة، بينها مباراتان للكونغو الديمقراطية)، ومباراة في ثمن النهائي.

* الملعب الأولمبي الملحق بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط

السعة: 21.000

الافتتاح: 25 أيار/مايو 2025

في السابق: استضاف لقاء ألعاب القوى ضمن الدوري الماسي

خلال أمم إفريقيا: ثلاث مباريات في دور المجموعات (المجموعتان الثالثة والرابعة، بينها مباراتان لتونس)

* المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن في الرباط

السعة: 22.000

الافتتاح: تشرين الثاني/نوفمبر 2025

خلال أمم إفريقيا: المباريات الثلاث للمجموعة الخامسة الخاصة بالجزائر، ومباراة في ثمن النهائي

* ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء

السعة: 67.000

الافتتاح: 1955 (ملعب مارسيل سيردان)

أهم عمليات التجديد: 1983، 2000، 2016، 2019 و2025

في السابق: استضاف نهائي أمم إفريقيا 1988 وعدة نهائيات لدوري أبطال إفريقيا

خلال أمم إفريقيا: ست مباريات في دور المجموعات (المجموعتان الأولى والخامسة)، مباراة في ثمن النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث.

* الملعب الكبير في أغادير

السعة: 45.480

الافتتاح: 2013

في السابق: استضاف كأس العالم للأندية 2013

خلال أمم إفريقيا: ست مباريات في دور المجموعات (المجموعتان الثانية والسادسة، بينها ثلاث مباريات لمصر)، مباراة في ثمن النهائي، مباراة في ربع النهائي

* الملعب الكبير في مراكش

السعة: 45.240

الافتتاح: كانون الثاني/يناير 2011

في السابق: استضاف كأس العالم للأندية 2013 و2014

خلال أمم إفريقيا: ست مباريات في دور المجموعات (المجموعتان الثانية والسادسة، بينها ثلاث مباريات لساحل العاج حاملة اللقب)، مباراة في ثمن النهائي، مباراة في ربع النهائي

* المركب الرياضي في فاس

السعة: 45.000

الافتتاح: تشرين الثاني/نوفمبر 2007، جرى تجديده في 2025

غلال أمم إفريقيا: ثلاث مباريات لنيجيريا في المجموعة الثالثة، ومباراة في ثمن النهائي

* الملعب الكبير في طنجة

السعة: 68.000

الافتتاح: 2011، وأجريت عملية تجديد رئيسية في 2025

في السابق: استضاف كأس الأبطال الفرنسية 2011 و2017، كأس السوبر الإسبانية 2018، وكأس العالم للأندية 2022