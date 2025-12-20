برلين : أنهى باير ليفركوزن عام 2025 في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف لايبزيغ بإسقاطه الأخير في معقله للمرة الأولى هذا الموسم بعد الفوز عليه 3 1 السبت في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبفوزه الرابع في المواجهات الست الأخيرة بين الفريقين ضمن سلسلة خسر خلالها مرة واحدة، بات بطل الموسم قبل الماضي على المسافة ذاتها من لايبزيغ الذي سقط للمرحلة الثانية تواليا، لكن مع أفضلية الأهداف لصالحه ما سمح له بالتقدم إلى المركز الثالث.

وسجلت ثلاثة أهداف في الشوط الأول الذي كان فيه ليفركوزن الأكثر استحواذا لكن ذلك لم يمنع لايبزيغ من افتتاح التسجيل عبر النمسوي كزافر شلاغر بتسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء (35).

لكن ليفركوزن رد بواسطة الفرنسي مارتان تيرييه بكرة رأسية بعد عرضية من البرازيل أرثر (40)، قبل أن يتقدم بالهدف السادس هذا الموسم للتشيكي باتريك شيك بعد تمريرة بينية من النيجيري نايثن تيلا (44).

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من ضائع حين وجه ليفركوزن الضربة القاضية لمضيفه بهدف ثالث سجله البديل البالغ 18 عاما مونتريل كولبريث بعد هجمة مرتدة، ليجد طريقه إلى الشباك في ظهوره الأول بين الكبار.

وعاد هوفنهايم من ملعب ملاحقه المباشر شتوتغارت بطل الكأس بنقطة التعادل السلبي.

وبمحافظته على سجله الخالي من الهزائم على أرض شتوتغارت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021 (1 3)، رفع هوفنهايم رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين خلف لايبزيغ.

في المقابل، فشل شتوتغارت في استغلال عاملي الأرض والجمهور كي يصبح أمام هوفنهايم، فبقي متخلفا عنه بفارق نقطة في المركز السادس.

وسُنِحت لشتوتغارت فرصة التقدم قبيل نهاية الشوط الأول لكن حارس المرمى أوليفر باومان تصدى لتسديدة البرتغالي تياغو توماش من مسافة قريبة.

وفي الوقت بدلا من ضائع، اعتقد دينيز أونداف أنه خطف الفوز لشتوتغارت من رأسية إثر ركلة حرة، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وقال القائد التركي لشتوتغارت أتاكان كارازور لمنصة "دازون" للبث التدفقي "كنا الفريق الأفضل اليوم، لكننا لم نتمكن من حسم المباراة، وعندما فعلنا، سمعنا صافرة الحكم (التسلل)".

وبعد مباراة مجنونة ومتقلبة، عاد فرايبورغ من ملعب فولسفبورغ بفوزه الثاني فقط هذا الموسم خارج الديار والثالث تواليا في ملعب منافسه والرابع في آخر خمس زيارات، وجاء بنتيجة 4 3، معكرا على دجينان بيشينوفيتش تسجيله ثلاثية أصحاب الأرض.

ورفع فرايبورغ رصيده إلى 20 نقطة وبقي في المركز التاسع خلف أونيون برلين الذي عاد بدوره من ملعب كولن، الناقص عدديا في آخر 8 دقائق، بفوز قاتل 1 0 سجله المجري أندراس شافر في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع بتسديدة من خارج المنطقة، بعدما دخل بديلا في الدقيقة 85.

في المقابل، تجمد رصيد فولفسبورغ عند 15 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع عشر لصالح هامبورغ المتعادل مع ضيفه أينتراخت فرانكفورت السابع بهدف للبلجيكي ألبرت سامبي لوكونغا (19) مقابل هدف للسويدي هوغو لارسون (26).

وبذلك، يواصل هامبورغ، العائد بين الكبار بعد 7 مواسم في الدرجة الثانية، تألقه على أرضه حيث حصد 14 من أصل 16 نقطة ممكنة بين جماهيره، فيما تستمر معاناة فرانكفورت دفاعيا بتلقيه الهدف الثلاثين منذ بداية الموسم (أسوأ سجل بين فرق الدوري).