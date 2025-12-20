لندن : قاد النروجي إرلينغ هالاند فريقه مانشستر سيتي إلى اعتلاء صدارة الدوري الإنكليزي لكرة القدم موقتا، بتسجيله ثنائية في الفوز على الضيف وست هام 3 0 السبت في المرحلة السابعة عشرة.

ومنح الانتصار السابع تواليا ضمن جميع المسابقات الصدارة لسيتي برصيد 37 نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية المرحلة الافتتاحية عندما تخطى ولفرهامبتون 4 0 في السادس عشر من آب/أغسطس الماضي، بانتظار مواجهة أرسنال (36 نقطة) مع مضيفه إيفرتون في وقت لاحق.

سجّل هالاند الذي رفع رصيده إلى 25 هدفا في 23 مباراة ضمن جميع المسابقات مع سيتي هذا الموسم، منها 19 في صدارة ترتيب هدافي الدوري، ثنائيته في الدقيقتين 5 و69، وأضاف الهولندي تيجاني رايندرز الهدف الآخر (38).

أحكم فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا سيطرة مطلقة على الشوط الأول، وتقدّم مبكرا في الدقيقة الخامسة، بعدما لعب فيل فودن كرة عرضية من الجهة اليسرى تابعها هالاند وتصدى لها الحارس الفرنسي للضيوف ألفونس أريولا، فعادت إلى النجم النروجي الذي لم يجد صعوبة في إسكانها الشباك من مسافة قريبة (5).

وأثمر ضغط سيتي المُحكم هدفا ثانيا في الدقيقة 38، بعد افتكاك الفرنسي ريان شرقي الكرة من البرتغالي ماتيوش فرنانديش، ومنه إلى هالاند الذي مررها من لمسة واحدة إلى رايندز، فسددها الأخير قوية في سقف الشباك (38).

وحاول وست هام تقليص الفارق في بداية الشوط الثاني، فلاحت له فرصة أولى عبر تسديدة للهولندي كريسينسيو سامرفيل تصدى لها الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما ببراعة، وفرصتين أخريين للدولي جارود بوين أخطأتا المرمى.

وأنهى هالاند الأمور بمتابعته من مسافة قريبة كرة تهيّأت أمامه بعد دربكة داخل منطقة الجزاء إثر هجمة مرتدة سريعة (69).

وتعملق دوناروما مجددا بتصديه لتسديدة المنفرد سامرفيل، محافظا بذلك على نظافة شباكه (76).

تعادل ثمين لتشلسي أمام نيوكاسل

من ناحيته، قلب تشلسي تأخره بهدفين أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد وعاد بتعادل ثمين 2 2 من ملعب "سانت جيمس بارك".

ورفع تشلسي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع، في حين فشل نيوكاسل بانتزاع النقاط الثلاث، فأصبح في رصيده 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبكّر نيوكاسل في افتتاح التسجيل، بعدما لعب جايكوب مورفي عرضية تابعها أنتوني غوردون بعدما تجاوز الفرنسي مالو غوستو، لكن الحارس الإسباني روبرت سانشيس تصدى لها، فوصلت إلى الألماني نيك فولتيماده الذي تابعها في سقف المرمى (4).

ولم يكد تشلسي يستفيق من صدمة الهدف الأول حتى تلقى الثاني من فولتيماده نفسه الذي تابع بشكل رائع تمريرة غوردون إلى يسار سانشيس (20).

وقلص تشلسي الفارق بتسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة نفذها ريس جيمس استقرت إلى يمين الحارس آرون رامسديل (49).

وأدرك المضيف التعادل بعد تمريرة طويلة من الحارس سانشيس إلى البرازيلي جواو بيدرو على الجهة اليسرى، فاستقبلها برأسه وتخلص من الألماني ماليك تياو وتوجه لينفرد بالحارس قبل أن يسدد أرضية داخل المرمى (66).

وتعادل سندرلاند من دون أهداف أمام مضيفه برايتون، رافعا بذلك رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس، فيما يحتل منافسه المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

وتعادل بورنموث الرابع عشر برصيد 22 نقطة، مع ضيفه بيرنلي قبل الأخير برصيد 11 نقطة، بهدف لمثله.

افتتح الغاني أنطوان سيمينيو التسجيل لبورنموث محرزا هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم (67)، ومنح الألباني أرماندو برويا التعادل للضيوف (90).

وحقق برنتفورد انتصاره السابع من بوابة مضيفه ولفرهامبتون 2 0 بفضل ثنائية كين لويس بوتر (63 و83).

وأهدر النروجي يورغن ستراند لارسن ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 89 تصدى لها الحارس الإيرلندي كاومين كيليهر.

ورفع برنتفورد رصيده إلى 23 في المركز الثاني عشر مقابل نقطتين فقط لولفرهامبتون في المركز الأخير.