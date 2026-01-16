أديليد (أستراليا) : بلغت الكندية الشابة فيكتوريا مبوكو النهائي الثالث في مسيرتها بتغلبها على الأسترالية كيمبرلي بيريل المصنفة 107 عالميا بسهولة تامة 6 2 و6 1 الجمعة في نصف نهائي دورة أديلايد لكرة المضرب (500 نقطة).

وقبل أيام معدودة على انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة الأحد في ملبورن، أظهرت الكندية البالغة 19 عاما أن إقصائها الخميس الأميركية ماديسون كيز، المتوجة العام الماضي بأولى البطولات الأربع الكبرى، وتجريدها من لقب أديلايد لم يكن وليد الصدفة.

وبعدما اضطرت لخوض ثلاث مجموعات في كل من مبارياتها الثلاث الأولى في أديلايد، كشّرت مبوكو عن أنيابها بعد تخلفها 1 2 وفازت بالأشواط التسعة التالية بين المجموعتين الأولى والثانية.

قبل عام واحد، كانت مبوكو تحتل المركز 337 عالميا، لكنها فرضت نفسها على الساحة العالمية الموسم الماضي بفوزها بلقب دورة مونتريال الألف نقطة ودورة هونغ كونغ، وستخوض المصنفة 17 عالميا في أديلايد النهائي الثالث في مسيرتها بعدما تخلصت من بيريل في 59 دقيقة فقط بكسرها إرسال ابنة الـ27 عاما 5 مرات من أصل سبع فرص اتيحت لها.

وستخوض مبوكو البطولة الأسترالية لأول مرة في مسيرتها الشابة حيث تلتقي في الدور الأول مع ابنة البلد إيمرسون جونز.

وشاركت الكندية الموسم الماضي للمرة الاولى في البطولات الكبرى، فخرجت من الدور الثالث في رولان غاروس ثم الثاني في ويمبلدون والأول في فلاشينغ ميدوز.