برلين : تألق المهاجم الألماني فرانتس فاغنر في اللحظات الأخيرة وقاد أورلاندو ماجيك إلى فوز مثير على ممفيس غريزليز 118 111 الخميس، في أول مباراة على الاطلاق تُقام في ألمانيا ضمن الموسم المنتظم لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وبذل لاعبو غريزليز قصارى جهدهم لإفساد عودة الشقيقين فاغنر، فرانتس وموريتس، إلى موطنهما للعب في العاصمة برلين على ملعب "أوبر أرينا"، قبل السفر إلى لندن الأحد لخوض اللقاء الثاني المرتقب بينهما.

وتقدّم غريزليز بفارق وصل إلى 20 نقطة في الشوط الأول، قبل أن يُحكم ماجيك قبضته الدفاعية ليقلب الطاولة.

واستقبل أورلاندو 39 نقطة في الربع الأول، لكنه لم يسمح لغريزليز سوى بتسجيل 40 نقطة فقط في الربعين التاليين.

وأشار فرانتس إلى تفوق أورلاندو في الربع الثالث بنتيجة 26 12 كعامل حاسم في الفوز، واصفا فرصة خوض المباراة في بلاده بـ "المميزة للغاية" لاصطحاب زملائه في ماجيك في جولة تعريفية ببرلين، المدينة التي نشأ فيها.

قال ابن الـ 24 عاما إنّ بدايته البطيئة لم تكن بسبب انفعالات الرحلة فحسب، بل أيضا بسبب بعض التراجع في مستواه جراء عودته من غياب دام 16 مباراة بسبب إلتواء شديد في الكاحل.

وأضاف "من الواضح أن التعافي من الإصابة ليس بالأمر السهل أبدا، خاصة مع هذه المباراة، فقد كان أسبوعا مليئا بالمشاعر. كما كان أسبوعا مرهقا لأننا بذلنا جهدا كبيرا لاستغلال وقتنا هنا على أكمل وجه".

وتابع "لكنني لا أختلق الأعذار. بمجرد أن تقرر اللعب، يجب أن تكون جاهزا".

وأردف فاغنر، الذي سجل 13 من نقاطه الـ 18 في الربع الأخير "كنت سعيدا بتقديم بعض اللمحات الرائعة في نهاية المباراة".

وبرز أيضا باولو بانكيرو كأفضل هداف في صفوف ماجيك برصيد 26 نقطة و13 متابعة، وأضاف أنتوني بلايك 21 نقطة و6 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

في المقابل، تألق مع الخاسر جارين جاكسون جونيور بتسجيله 30 نقطة، لكن بعد بداية هجومية قوية، لم يُسجل غريزليز سوى 33.3 في المئة من محاولاته في الشوط الثاني.

وفي هيوستن، فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل اللقب، على روكتس 111 91، ليرفع رصيده في صدارة المنطقة الغربية إلى 35 فوزا مقابل سبع هزائم.

وسجل شاي غلجيوس ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، 20 نقطة، وأضاف تشيت هولمغرين 18 لثاندر الذي تفوق على روكتس بنتيجة 34 16 في الربع الأخير ليحسم المباراة.