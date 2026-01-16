ديترويت (الولايات المتحدة) : أعرب الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، عن حماسه الشديد للتعرف على السيارة الجديدة بعد كشف فريقه ريد بول النقاب عنها الخميس استعدادا لموسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا واحد الذي سيشهد تغييرات جذرية.

وكشف الفريق النمسوي عن تصميم سيارته الجديدة أمام بضع مئات من الضيوف في محطة ميشيغان المركزية في ديترويت، قبل أقل من شهرين من انطلاق الجولة الاولى من البطولة العالمية في ملبورن في 7 آذار/مارس المقبل.

وتشهد القوانين الجديدة للعام الحالي تغييرات في الديناميكا الهوائية لجعل السيارات أخف وزنا وأصغر حجما، بالإضافة إلى تعديلات على مواصفات المحرك لزيادة مساهمة الطاقة الكهربائية في الوحدات الهجينة.

وقال فيرستابن "هناك الكثير من الأمور التي نجهلها وتغييرات كبيرة في المحرك والسيارة. سأحتاج في البداية إلى بعض الوقت للتأقلم خلال أيام التجارب. لديّ حافز كبير جدا".

وأضاف "دائما ما يستغرق الأمر بعض الوقت للتأقلم على الأشياء. عليك أن تفهم أين يكمن الأداء الأمثل وأن تعتاد على السيارة".

وتابع "وأيضا مع المحرك الجديد، سيستغرق الأمر بعض الوقت".

وخاطر ريد بول، الذي اعتمد سابقا على محركات هوندا، في عام 2023 بتطوير محركه الخاص للعام الحالي بالشراكة مع عملاق صناعة السيارات فورد، العائد إلى حلبات الفئة الأولى بعد 22 عاما من مغادرتها.

وانتهت سلسلة انتصارات فيرستابن بأربعة ألقاب عالمية تواليا العام الماضي عندما فاز سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس باللقب في الجولة الأخيرة في أبو ظبي.

ولكن على الرغم من جلوسه خلف مقود السيارة الأقل كفاءة، استطاع السائق الهولندي أن يعود بقوة من تأخر كبير في الترتيب لينافس على اللقب، محققا 8 انتصارات، أكثر من نوريس أو زميله في الفريق الأسترالي أوسكار بياستري (7 لكل منهما).

وسينضم إلى فيرستابن هذا العام السائق الفرنسي إسحاق حجار الذي تمت ترقيته إلى المقعد الثاني في الفريق بعد موسم أول ناجح مع فريق رايسينغ بولز.

وكان حجار حاضرا أيضا في حفل تقديم السيارة الجديدة، وكذلك مدير ريد بول الفرنسي لوران ميكييس الذي قال إن التغييرات التنظيمية الشاملة والمحرك الجديد سيشكلان تحديا كبيرا في عملية التعلم.