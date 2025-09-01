إيلاف من الرياض: أعلن مهرجان هولندا لأفلام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENA"، في دورته السادسة، عن تكريم خبير المهرجانات انتشال التميمي، الذي يشغل منصب الرئيس الشرفي للمهرجان، وذلك بمنحه جائزة لاهاي للسينما، تقديراً لمسيرته المهنية ومشاركته في دعم السينما عربياً ودولياً.

وأعرب التميمي عن سعادته بهذا التكريم، مشيراً إلى تقديره للمهرجان وأهدافه، ومؤكداً على التزامه بدعم السينما الجديدة، خاصة أفلام الشباب والمستقلين في شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. وأوضح أن الجائزة ترتبط بدعم القصص الإنسانية المعاصرة من المنطقة، وبالسعي إلى تقديم صورة مختلفة وبناء جسور ثقافية بين هولندا والعالم العربي. كما أشار إلى أن هذا التكريم يمثل، حسب تعبيره، تقديراً للعمل التعاوني والرؤية الإبداعية التي تجمع العاملين في مجال السينما.

وأضاف أن الجائزة تمثل له شرفاً خاصاً، واعترافاً بقيمة العمل الذي أنجزه خلال مسيرته، كما اعتبر أنها تكرّم جميع من شاركوه في هذه المسيرة، وتشكل حافزاً للاستمرار في دعم صُنّاع الأفلام في العالم العربي، والمساهمة في بناء جيل جديد. ولفت إلى أن الجائزة تحمل بُعداً شخصياً إضافياً كونها تأتي من بلد يعتبره بمثابة موطن ثانٍ له.

يشغل التميمي عضوية المجلس الاستشاري الدولي لـ مهرجان الجونة السينمائي، ويعمل مستشاراً استراتيجياً للمهرجان. وُلد في بغداد عام 1954، وحصل على درجة الماجستير في الصحافة من جامعة موسكو. تولّى منصب مدير مهرجان الجونة السينمائي، كما شغل منصب مدير البرامج العربية في مهرجان أبوظبي السينمائي لمدة ثماني سنوات، وأدار صندوق "سند" لدعم الأفلام، إضافة إلى عمله سابقاً مديراً فنياً لمهرجان الفيلم العربي في روتردام.

كما تولّى التميمي تنسيق البرامج العربية في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية، بينها ميونخ، طوكيو، باريس، دلهي، براغ، وبارما. وشارك في لجان تحكيم عدة مهرجانات، منها الدورة الـ12 لمهرجان الليالي السوداء في تالين، والدورة الـ18 لمهرجان سنغافورة السينمائي الدولي، والدورة الـ16 لمهرجان "خواناخواتو" الدولي في المكسيك، إضافة إلى مشاركاته في مهرجانات دولية مثل برلين، روتردام، كارلوفي فاري، ولوكارنو.

كما كان عضواً في لجنة تحكيم جائزة الأمير كلاوس لدعم الأفلام ضمن مشروع "سينيمارت" عام 2007، وعضواً في رئاسة مجلس إدارة منظمة "نيتباك" المعنية بتحفيز السينما الآسيوية. وتولّى مسؤولية تكريم السينما العراقية في فعاليات دولية منها: معهد العالم العربي في باريس عام 2004، طوكيو 2005، بارما 2006، براغ 2006–2007، والإسماعيلية 2007.

وشارك كمبرمج للسينما العربية في مهرجان "سييفان للسينما الآسيوية والعربية" في دلهي خلال الأعوام 2004 إلى 2009، من الدورة السادسة حتى العاشرة.

ومن المقرر أن يُقام مهرجان هولندا لأفلام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مدينة لاهاي، خلال الفترة الممتدة بين 25 و28 أيلول (سبتمبر) المقبل، ويترأسه مصطفى بربوش، بينما تتولى وفاء مراس مسؤولية الإدارة الفنية.

ويُعنى المهرجان بتقديم أفلام من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك إنتاجات الشتات العربي والمغاربي في أوروبا، عبر عروض سينمائية، حلقات نقاش، وورش عمل، تتيح مقاربة موضوعات تتعلق بالهوية والمنفى والتنوع الثقافي. كما يسعى إلى عرض سينما مستقلة تعبّر عن واقع المنطقة من زوايا مختلفة، وفتح حوارات ثقافية من خلال الفن السابع.

يعتمد المهرجان في رؤيته على اتفاقيات دولية من بينها اتفاقية اليونسكو لعام 2005، وعلى الدعم الهولندي للتعددية الثقافية وحرية التعبير، بهدف ربط صُنّاع الأفلام بشبكات الإنتاج والتوزيع الأوروبية، وتوفير مساحات نقدية وتفاعلية مع الجمهور، إلى جانب إشراك مؤسسات ثقافية وتعليمية لدعم جيل جديد من المبدعين.