إيلاف من الرباط: سيترأس المخرج الكوري الجنوبي، المتوج بالعديد من الجوائز الدولية المرموقة، لجنة تحكيم الدورة الثانية والعشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، التي ستنظم خلال الفترة من من 28 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 6 ديسمبر (كانون الثاني) 2025.

ستمنح لجنة التحكيم جائزة النجمة الذهبية لأحد الأفلام الطويلة الأربعة عشر، التي تعتبر أفلاما أولى أو ثانية لمخرجيها، والتي ستشارك في المسابقة الدولية المخصصة لاكتشاف سينمائيين من جميع أنحاء العالم.

"منذ عدة سنوات، يحتفى مهرجان مراكش بأفلام رائعة يقوم بالكشف عنها، والتي تحمل نفسا جديدا في السينما العالمية. أشعر بالفخر والسعادة وأنا أسهم في هذا التقليد الرائع. أتطلع بشوق كبير لأتقاسم مع جمهور المهرجان تجربة سينمائية قوية، ولأخصص وقتا للتأمل في القيمة الحقيقية للسينما. إثارتنا ستكون في الموعد، وحماسنا سيكون حاضرا بقوة في قاعات العرض بمراكش"، يصرح بونغ جون هو، رئيس لجنة تحكيم الدورة القادمة للمهرجان، بمجرد الإعلان عن توليه هذه المهمة.

باختيار بونغ جون هو، سيضطلع واحد من أكثر السينمائيين تألقا وتأثيرا في السينما المعاصرة برئاسة لجنة تحكيم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

السعفة الذهبية إلى الأوسكار

فقد رسّخ المخرج الكوري الجنوبي، الذي تُوج بأرقى الجوائز العالمية – من السعفة الذهبية إلى الأوسكار، مرورًا بجوائز "غولدن غلوب" و"البافتا" - اسمه بأحرف بارزة في سجل السينما العالمية، عندما أصبح أول مخرج غير ناطق بالإنجليزية يفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم عن شريطه "طفيلي". هذا الفيلم، الذي يجمع بين براعة السرد والتحليل العميق للانقسامات الاجتماعية والسياسية في عصرنا، يُعد مثالًا نادرًا لسينما تحظى بقدرة خارقة على شد انتباه النقاد والجمهور العريض على حد سواء.

أفلامه التي انتقلت في غضون سنوات قليلة من أعمال رائدة إلى ظاهرة ثقافية حقيقية، تظهر قدرته الفائقة على تفكيك الأنواع السينمائية، ومخاطبة المشاهدين من جميع الأجيال وعلى اختلاف الثقافات. رئاسة بونغ جون هو للجنة تحكيم مهرجان مراكش هي بمثابة لقاء بين العمل الإبداعي المتبصر، ومهرجان سينمائي استطاع، منذ أزيد من عشرين سنة، أن يمنح فرصة للحوار بين مختلف التجارب السينمائية من جميع أنحاء العالم على أرض المغرب. لذلك يرتقب أن يشكل حضوره على رأس لجنة التحكيم حدثا بارزا، سيمكن من وضع التفكير في الدور الذي يلعبه الفن السابع في صلب فعاليات هذه الدورة الجديدة للمهرجان، وأن يمنح للجمهور المغربي والدولي صدى أعماله الذي يتسع أثره باستمرار.

وُلد بونغ جون هو بمدينة دايجون بكوريا الجنوبية في 14 شتنبر 1969. فيلمه الأخير ميكي 17، الذي صدر مطلع هذه السنة، هو الثامن في سلسلة من إبداعات سينمائية متميزة شملت: الكلاب التي تنبح لا تعض (2000)، ذكريات قاتل (2003)، المضيف (2006), الأم (2009)، محطم الثلج (2013)، أوكجا (2017)، وطفيلي (2019).

"ذكريات قاتل"

يُعد فيلم الجريمة "ذكريات قاتل" عملًا كلاسيكيًا معاصرًا يغوص في أعماق التحقيق بسلسلة جرائم لم تُحل ألغازها، ويعكس بنظرة لاذعة فترة الاستبداد التي كانت سائدة آنذاك. أما المضيف، المستوحى من واقعة اختطاف فتاة صغيرة من قِبل كائن غريب خرج من نهر هان، فيقلب قواعد أفلام الوحش رأسًا على عقب، ويقدم نقدًا لاذعًا للمجتمع. في حين يروي الأم قصة امرأة تناضل لحماية ابنها المتهم بالقتل، كاشفًا صورة قاتمة للحب الأمومي في أقصى تجلياته. ويصور فيلم الخيال العلمي محطم الثلج آخر ما تبقى من البشرية في مواجهة مستقبل متجمد نتج عن الإفراط في استنزاف موارد الأرض ومواجهة الاحتباس الحراري. أما أوكجا، فيحكي مغامرة فتاة ريفية تُدعى ميجا في سعيها لإنقاذ "الخنزير الخارق" المعدل وراثيًا الذي رعته من أيدي شركة لا همّ لها سوى تحقيق الربح. أما طفيلي – الفائز بالسعفة الذهبية والأوسكار – فيرصد العلاقة التكافلية بين عائلة بارك الثرية وعائلة كيم الفقيرة.

مزيج الفكاهة والعاطفة

بذكائه الحاد ونظرته الثاقبة وأسلوبه المتفرد في الالتفاف على قواعد الأنواع السينمائية، لم يتوقف بونغ جون هو عن مساءلة المؤسسات القائمة والفوارق الاجتماعية، من خلال مزيج فريد يجمع بين الفكاهة والعاطفة والتشويق. وفي هذا السياق يندرج أحدث أفلامه ميكي 17، الذي يمزج بين سخرية لاذعة للمجتمع تتمحور حول شخصياته، وخيال علمي طموح وجماهيري.

افتُتح معرض أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بعنوان "إلهام المخرج السينمائي: بونغ جون هو" في وجه الجمهور بدءًا من 23 مارس 2025، وسيستمر إلى غاية 10 يناير 2027. وهو أول معرض مخصص لهذا المخرج المتوج بجائزة الأوسكار، حيث يُسلط الضوء على مساره الإبداعي من خلال أفلامه الخاصة، إضافة إلى الأفلام التي التي كان لها تأثير في مشواره الفني.

فيلموغرافيا

ميكي 17 (2025)

طفيلي (2019)

أوكجا (2017)

محطم الثلج (2013)

الأم (2009)

طوكيو (2008، جزء من مشروع الأنطولوجيا طوكيو!)

المضيف (2006)

ذكريات قاتل (2003)