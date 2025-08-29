إيلاف من البندقية: يُطلّ يورغوس لانثيموس بفيلمٍ جديد يحمل توقيعه المحبب: غرائبية محسوبة، وكوميديا لا تضحك كثيرًا، لكنها تفكّك الواقع بسكين حاد.

في مهرجان فينيسيا السينمائي بدورته 82، قدّم "Bugonia" — وهو عمل مستلهم من قصة كورية وموقّع بقلم ويل ترايسي — خليطًا غير معتاد من الخيال العلمي والكوميديا السوداء، مع طبقة إنسانية لافتة لا تبالغ في الحساسية، لكنها لا تُنكرها.

لانثيموس، الذي اعتاد أن يجعل من المألوف أمرًا مُقلقًا، وجد في السيناريو "جاهزية نادرة"، أما إيما ستون، تلك الرفيقة السينمائية التي تحب أن تُجرّب وتجازف، فقصّت شعرها بلا أسف، ووصفت التجربة كأنها نزهة.

تشارك جيسي بليمنز في البطولة، وكتبه السيناريست ويل ترايسي عن قصة كورية شهيرة.

يورغوس لانثيموس: "انجذبت إلى نص الفيلم منذ بدايته"

قال لانثيموس إن نص الفيلم جذبه بمجرد أن قرأه، موضحًا أنه من المرات النادرة التي انجذب فيها إلى مشروع منذ بدايته المبكرة، وأشار إلى أن سيناريو ويل ترايسي، الذي طُوِّر مع آري آستر ولارس كنودسن، فاجأه بقدرته على المزج بين الكوميديا السوداء والخيال العلمي مع بعد إنساني عميق.

وأضاف أنه شعر بأن النص ممتع ومضحك، لكنه أيضًا مؤثر ويدفع للتفكير لافتًا إلى أنه كان "جاهزًا بصورة نادرة"، مما أتاح تنفيذه بسهولة، وأضاف: "بدا مرتبطًا بالحاضر حين قرأته أول مرة قبل ثلاث سنوات، والآن يبدو أكثر ارتباطًا بالواقع".

إيما ستون: ممتنة لتكرار التعاون مع يورغوس

اتفقت إيما ستون مع رأي المخرج اليوناني عن النص، حيث قالت: "شعرت منذ القراءة الأولى بضرورة المشاركة فيه، فهو يلتقط ملامح زمننا الراهن بطريقة جديدة ومفاجئة".

عبّرت إيما ستون عن امتنانها لاستمرار تعاونها مع لانثيموس، مؤكدة أن العمل معه ومع الفريق ذاته يخلق بيئة آمنة ومريحة تسمح بالحرية الإبداعية.

قالت: "عبارة نحن عائلة تتكرر كثيرًا، لكنها فعلًا كذلك حين نصنع عدة أفلام معًا ونمر بالتجارب ذاتها."

كما تطرقت ستون إلى الجانب الشخصي، موضحة كيف تفصل بين صورتها أمام الإعلام وحياتها الخاصة، حيث تضع مسافة ذهنية بين الشخص الذي يتعامل مع الجمهور والشخص الحقيقي بين العائلة والأصدقاء. رأت أن هذا الفصل يساعدها على الحفاظ على توازنها النفسي في مواجهة الضغط الإعلامي المستمر.

وعن مغامرة حلاقة شعرها من أجل شخصيتها في الفيلم، قالت إنها لم تكن تجربة سيئة، معلقة: "على العكس تمامًا، ذلك أفضل من التقيد بتصفيفة شعر معقدة".