إيلاف من البندقية: من جديد تستقبل جزيرة الليدو الإيطالية الساحرة، زوار مهرجان فينيسيا العريق، في دورته الـ82، الدورة التي تحمل الكثير من الآمال عربيًا وعالميًا، وانطلقت شرارتها اليوم، وتستمر عروضها السينمائية إلى 6 سبتمبر المقبل.

باولو سورّينتينو يطلق شارة البداية

افتتح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي دورته الثانية والثمانين بفيلم "النعمة" من تأليف وإخراج الإيطالي الحائز على الأوسكار باولو سورّينتينو، في عرضه العالمي الأول. الفيلم من بطولة توني سيرفيلّو إلى جانب آنّا فيرتزيتّي.

سورّينتينو يعود للمهرجان الذي بدأت علاقته به منذ عام 2001 عندما قدّم فيلمه الأول "اللاعب الإضافي"، وتكرّست لاحقًا مع أعمال بارزة أهمها فيلمه "لقد كانت يد الله" الفائز بأسد فينيسيا الفضي عام 2021.

السينما السعودية حاضرة للمرة الرابعة

للمرة الرابعة تحضر السينما السعودية في مهرجان فينيسيا، العريق، وهذه المرة عبر فيلم "هجرة" العمل الروائي الثاني للمخرجة شهد أمين، والذي يعرض ضمن قسم "أضواء فينيسيا"، وهي مشاركتها الثانية بالمهرجان، حيث شاركت من قبل عام 2019 بفيلمها الأول "سيدة البحر"، والذي عرض في "أسبوع النقاد"، وحصد جائزة نادي فيرونا السينمائي للفيلم الأكثر إبداعًا في المهرجان.



بداية المشاركات السعودية في المهرجان كانت من خلال فيلم "وجدة" للمخرجة هيفاء المنصور، عام 2012، ضمن قسم "آفاق"، الفيلم تم ترشيحه أيضًا للمنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي. وفي 2019 عادت هيفاء المنصور لفينيسيا بفيلمها "المرشحة المثالية" الذي نافست به على الأسد الذهبي.

حضور عربي لافت

يشهد المهرجان هذا العام حضورًا عربيًا لافتًا تقوده أسماء نسائية بارزة. تتصدّر التونسية كوثر بن هنية المسابقة الرسمية بفيلمها "صوت هند رجب"، المستند إلى التسجيل الصوتي الأخير للطفلة الغزاوية مع الهلال الأحمر، قبل أن تقتل هي و6 من أسرتها، في عمل إنتاجي دولي واسع، وحظي الفيلم بدعم كبير من نجوم هوليوود أيضًا، وأبرزهم: براد بيت، خواكين فينيكس، روني مارا، ألفونسو كوارون وجوناثان غليزر.



فيما تحضر ليبيا بعد 13 عامًا من الغياب عبر الوثائقي «بابا والقذافي» لجيهان الكيخيا. وتعود المغربية مريم توزاني إلى فينيسيا للمرة الثالثة بفيلمها "شارع مالقا"، والسودانية سوزانا ميرغني تشارك بفيلمها "ملكة القطن" بعد أن برز اسمها في أروقة المهرجانات بعد فيلمها القصيرة اللافت "الست"، أما الجزائري يانيس كوسيم فيشارك بـ"رقية"، بجانب "مهدد بالانقراض" للفلسطيني سعيد زاغة، و"نجوم الأمل والألم" للبناني سيريل عريس، بالإضافة إلى "هدوء نسبي" للبنانية لانا ضاهر.