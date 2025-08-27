إيلاف من القاهرة: تستعد نجمة الغناء العربي أنغام لإحياء أول حفل غنائي لها بعد تماثلها للشفاء، وذلك على مسرح قاعة رويال ألبرت هول العريق في لندن يوم الثلاثاء 23 سبتمبر (أيلول).

وبالانتقال من المرض إلى التعافي وصولاً إلى مسرح رويال ألبرت هول اللندني العريق، فإن أنغام تشكل "حالة خاصة جداً" وهو عنوان أحد أروع أغنياتها، فهي سوف تقف على المسرح العريق لتعيد وتستعيد مجد عبد الحليم حافظ، وهو آخر فنان مصري صدح فوق خشبات هذا المسرح في سبعينيات القرن الماضي.

ويأتي حفل أنغام التاريخي على مسرح قاعة رويال ألبرت هول كجزء من جولتها العالمية لتعزيز حضور الأغنية العربية على أهم المسارح الدولية، وسيكون بقيادة المايسترو المصري هاني فرحات.

ويعد حفل أنغام المنتظر الأول لفنانة مصرية على هذا المسرح منذ العندليب عبد الحليم حافظ، ويشهد إقبالا كبيرا على التذاكر منذ طرحها في مايو (أيار) عبر منصة LIVENATION.CO.UK، مما يعكس حماس الجمهور لعودة أنغام المميزة.

وتعافت أنغام مؤخرا من وعكة صحية ألزمتها السفر إلى ألمانيا لإجراء عمليتين جراحيتين لاستئصال كيس دهني وجزء من البنكرياس، بعد قضائها قرابة شهر في ميونخ، عادت إلى القاهرة يوم الاثنين، وهي الآن في فترة نقاهة بمنزلها في الساحل الشمالي.

عزلة للتعافي ثم الاستعداد لعودة تاريخية

ووفقا لمصادر مقربة تتحسن حالتها الصحية بشكل ملحوظ، لكنها ستقضي الأيام المقبلة في عزلة مؤقتة لاستكمال تعافيها قبل بدء التحضيرات النهائية للحفل، وتستعد أنغام لبدء تدريبات صوتية قريبا لضمان أداء مميز يليق بمكانتها الفنية وتاريخ المسرح العريق.

وتعد أنغام التي تلقب بـ"صوت مصر" واحدة من أبرز نجمات الغناء في العالم العربي، وتمتد مسيرتها الفنية لأكثر من أربعة عقود، قدمت خلالها أعمالا خالدة مثل "سيبك أنت" و"بين البينين" واشتهرت بقدرتها على المزج بين الأغنية الكلاسيكية والحديثة، مما جعلها رمزا للإبداع الفني العربي.

ليست مصابة بالسرطان

وفي يوليو (تموز) أثارت حالة أنغام الصحية قلق محبيها بعد خضوعها لعملية جراحية طارئة في البنكرياس، تلتها عملية ثانية في ألمانيا لإزالة جزء من الجهاز، ونفى مكتبها الإعلامي شائعات إصابتها بالسرطان، مؤكدا أن الأزمة اقتصرت على مضاعفات في البنكرياس.

وتعتبر قاعة رويال ألبرت هول التي تستضيف الحفل واحدة من أعرق المسارح العالمية، تأسست عام 1871 واستضافت أساطير مثل عبد الحليم حافظ، ويعد هذا الحدث إنجازا تاريخيا لأنغام، حيث ستكون أول فنانة مصرية تحيي حفلًا منفردا على هذا المسرح منذ عقود.