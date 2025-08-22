إيلاف من القاهرة: يعود الفنان عمرو يوسف إلى شاشة السينما من خلال فيلم "درويش"، الذي يقدم من خلاله تجربة مختلفة تعيده إلى أجواء الأربعينيات. الفيلم، من تأليف وسام صبري وإخراج ممدوح نصر، يشارك في بطولته عدد من النجوم، بينهم دينا الشربيني وتارا عماد، ويجمع بين الدراما النفسية والتشويق في إطار إنساني وزمني مغاير.

4 سنوات من الانتظار

كشف عمرو يوسف أن ارتباطه بـ"درويش" بدأ منذ أربع سنوات بعد قراءته النص لأول مرة، مشيرًا إلى أن المؤلف وسام صبري هو نفسه الذي كتب فيلمه "شقو" بطولته ومحمد ممدوح وأمينة خليل. وأوضح أن المشروع ظل مؤجلاً بسبب صعوبات إنتاجية وحاجته إلى تحضيرات خاصة، حتى وجد الدعم من المنتجين محمد حفظي وسيف عريبي.

أوضح يوسف أن التحضير للعمل استغرق سبعة أشهر كاملة، تضمنت مراجعة النص، واختيار الملابس، وتصميم الحوار، وضبط الخلفيات النفسية للشخصيات، إضافة إلى الإعداد للمرحلة التاريخية. وأكد أن هذه المنهجية تعلمها من الفنان الراحل نور الشريف، الذي كان يؤمن بأهمية بروفات "الترابيزة" قبل الكاميرا.



تحديات إعادة خلق الحقبة

أشار يوسف إلى أن تصوير المشاهد الخارجية كان من أصعب المهام، إذ تطلب إيقاف المرور، استخدام سيارات قديمة، وإخفاء المظاهر الحديثة للحفاظ على صدقية الحقبة الزمنية. وأضاف أن التحدي لم يقتصر على الصورة فقط، بل شمل اللغة والإيقاع والحركة أيضًا.

وعن "درويش" أكد الممثل المصري أن الشخصية مختلفة تمامًا عن أدواره الأخيرة، إذ تجسد شخصية مركبة تحمل أبعادًا نفسية واجتماعية عميقة، وهو ما دفعه للتمسك بالمشروع. وقال إن التنوع والتجديد هما ما يبحث عنه في كل عمل، رافضًا الوقوف عند نوع واحد من الأدوار.

للمخرج كلمته

أوضح عمرو يوسف أن اختيارات فريق التمثيل لم تكن قرارات فردية منه، بل جاءت بتشاور كامل مع المخرج ممدوح نصر، مؤكدًا أن تدخله يقتصر على الاقتراح دون فرض أسماء، وأنه منح المخرج الحرية الكاملة لقيادة المشروع.



"ولاد رزق ٤" لم يبدأ بعد

تحدث يوسف عن علاقته بالدراما التلفزيونية، مشيرًا إلى أنها تستغرق وقتًا طويلًا قد يحد من فرص المشاركة في أعمال سينمائية كبيرة، لكنه مع ذلك يحرص على الحفاظ على التوازن بين الاثنين. وأوضح أنه لم يستقر بعد على مشروعه التلفزيوني القادم، إذ يضع الجودة قبل توقيت العرض.

أوضح يوسف أن نجاح أفلام مثل "شقو" و"ولاد رزق 3 لا يدفعه للتكرار، بل يشجعه على التنويع. وأكد أنه يصور حاليًا الجزء الثاني من "السلم والثعبان"، بينما الجزء الرابع من "ولاد رزق" لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

المنافسة خارج موسم عيد الأضحى

كشف عمرو يوسف أن "درويش" لم يُعرض في موسم عيد الأضحى لأن مرحلة ما بعد الإنتاج، خاصة المونتاج والجرافيكس، تتطلب وقتًا أطول، مؤكدًا أن الأولوية كانت للجودة لا للسباق الموسمي. وأشار إلى أن قرار العرض النهائي بيد شركتي الإنتاج والتوزيع.