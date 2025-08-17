إيلاف من لندن: أشعر أنني في الثانية والثلاثين من عمري، هكذا يقول ليوناردو دي كابريو عن بلوغه الخمسين، كما يؤكد الممثل العالمي الشهير إن الوصول إلى هذا العمر جعله لا يريد إضاعة الوقت لأي سبب، وتحدت أي ظروف تواجهه.

غالبًا ما يرتبط ليوناردو دي كابريو عاطفيا بنساء أصغر منه سناً منذ بلوغه 40 عاماً، وتحديداً يرتبط بنساء لا يتجاوزن الـ 25 عاماً، بل إن كثيرات منهمن دون الـ 20.

وربما يكون قد ألمح إلى سبب عدم أهمية فارق السن بالنسبة له في العلاقات العاطفية، ويزعم نجم هوليوود الذي قام ببطولة أفلام شهيرة مثل "تايتانك" و"ذئب وول ستريت" أنه يشعر وكأنه في أوائل الثلاثينيات من عمره فقط.

سأله المخرج الأميركي بول توماس أندرسون: "ستجيب بأسرع ما يمكن. إذا كنت لا تعرف كم عمرك، فكم عمرك الآن؟" أجاب دي كابريو: "اثنان وثلاثون عامًا".

وطلب أندرسون، مخرج أحدث أفلام الإثارة والحركة للنجم دي كابريو، One Battle After Another، والذي سيعرض في المملكة المتحدة الشهر المقبل، منه أن يفكر في عيد ميلاده الخمسيني الذي احتفل به في نوفمبر (تشرين الثاني).

قال دي كابريو: "حسنًا، الآن أنا خمسيني.. هذا يُشعرك برغبة في أن تكون أكثر صدقًا وألا تضيع وقتك. لا يسعني إلا أن أتخيل كيف ستتطور العقود القليلة القادمة، لا تُضيّع وقتًا في محاولة التظاهر، أو الظهور في صورة ليست حقيقية"

وأضاف: "أن تكون أكثر صراحة وتخاطر بانهيار الأمور أو المخاطرة بالخلافات أو المخاطرة بالانفصال عن أي نوع من العلاقات في الحياة - الشخصية والمهنية - يعني أنك ببساطة لا تريد إضاعة وقتك بعد الآن".

عليك أن تكون أكثر صراحةً. إنها مسؤوليةٌ، لأن حياتك خلفك أكثر مما أمامك.

وفي مقابلة مع مجلة إسكواير نقلتها "الغارديان" ، شرح دي كابريو كيف تجنب الاكتئاب، فقال: "أعتقد أنني بارع في ذلك لأنني آخذ قسطًا كبيرًا من الراحة بين الأفلام. أفعل الأشياء باعتدال، مما يعني أنك تتوق للعودة إلى حياتك الحقيقية بعد الانتهاء من التصوير. تتوقف الحياة أثناء التصوير. يتوقف كل شيء ويُؤجل إلى وقت لاحق في حياتك الحقيقية".

قد أكون أكثر قلقًا لو عملت كثيرًا. الانتقال من فيلم لآخر، سيقلقني: ما الذي عليّ العودة إليه؟ أنا محظوظ جدًا بذلك.

ظهر دي كابريو لأول مرة في عالم السينما عام 1991، وحاز على جوائز عديدة، منها جائزة أوسكار لأفضل ممثل وجائزة بافتا عن دوره في فيلم "العائد" عام 2015.

عن أفلامه القديمة، قال دي كابريو: "نادرًا ما أشاهد أيًا من أفلامي، ولكن لأكون صادقًا، هناك فيلم واحد شاهدته أكثر من غيره. إنه فيلم الطيار. وذلك ببساطة لأنه كان لحظة مميزة بالنسبة لي".